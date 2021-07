Olympia: Japan im Viertelfinale - Frankreich scheidet aus

Spanien zittert sich ins Viertelfinale - Frankreich dagegen fährt wie Deutschland schwer geschlagen nach Hause: Beim olympischen Fußballturnier in Japan lichten sich nach der Gruppenphase die Reihen der vermeintlichen Favoriten. Spanien genügte am Mittwoch ein 1:1 (0:0) gegen Argentinien zum Sieg in Gruppe C, eine Niederlage hätte das Aus bedeutet. Dahinter schaffte überraschend Ägypten durch ein 2:0 (1:0) gegen Australien den Sprung ins Viertelfinale.

Für Frankreich hingegen setzte es zum Abschluss ein bitteres 0:4 (0:2) gegen die starken Japaner, die Gastgeber schlossen damit die Vorrunde als einziges Team mit drei Siegen aus drei Spielen ab. Zweiter der Gruppe A wurde Mexiko nach einem 3:0 (2:0) gegen Südafrika.

Sieger der Gruppe B ist Südkorea durch ein 6:0 (3:0) gegen Honduras. Neuseeland machte mit dem 0:0 gegen Rumänien dank der besseren Tordifferenz den Einzug in die Runde der letzten Acht klar. Dort trifft am Samstag nun Spanien auf die Elfenbeinküste und Brasilien auf Ägypten. Japan bekommt es mit Neuseeland zu tun, Mexiko spielt gegen Südkorea.

