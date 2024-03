Olympia: Hier gibt’s Tickets fürs Frauenturnier

Endlich steht es fest: Die Frauen-Nationalmannschaft trifft im Olympischen Fußballturnier in Paris auf die USA, Australien und den noch zu ermittelnden Olympia-Teilnehmer aus Afrika – Sambia oder Marokko. Fans, die die deutschen Frauen live und vor Ort in Marseille in den ersten beiden Gruppenspielen und Saint Etienne im letzten Gruppenspiel unterstützen möchten, können ab sofort ihre Tickets über den offiziellen Ticketshop der Olympischen Spiele bestellen.

Um Karten online zu kaufen, ist eine Registrierung im Ticketshop erforderlich. Die Ticketpreise starten ab 24 Euro. Gruppenanfragen ab zehn Personen können unter der folgenden E-Mail-Adresse gestellt werden: billetterie-groupes@paris2024.org. Eintrittskarten können ausschließlich über den offiziellen Ticketshop der Olympischen Spiele erworben werden. Sowohl dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) als auch dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) wird – wie allen weiteren teilnehmenden Verbänden – kein Kartenkontingent zur Verfügung gestellt.