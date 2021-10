Oliver Bierhoff: "Wollen den positiven Trend fortsetzen"

Nico Schlotterbeck: "Wir haben vom ersten Lehrgang an sehr gut und viel kommuniziert"

Die Nationalmannschaft trifft am Freitag in der WM-Qualifikation in Hamburg auf Rumänien (ab 20.45 Uhr, live bei RTL). Zwei Tage vor dem Spiel stellten sich Oliver Bierhoff, David Raum und Nico Schlotterbeck auf der Pressekonferenz den Fragen der Medienvertreter. DFB.de mit den wichtigsten Aussagen.

Oliver Bierhoff über...

... die Situation um die Nationalmannschaft: Die Lage ist sehr gut und entspannt. Die erste Phase war nicht nur wegen der Ergebnisse gut, es herrscht generell ein positiver Geist. Wir wollen wieder in die Weltspitze, dafür müssen wir weiter kontinuierlich arbeiten und den positiven Trend fortsetzen. Die guten Leistungen rufen auch wieder Begeisterung für die Nationalmannschaft hervor.

... die Qualität in der Offensive und bei den jungen Spielern: Wir haben im Offensivbereich trotz des Fehlens eines klassischen Mittelstürmers sehr gute und torgefährliche Spieler. Durch die vielfältige Einsetzbarkeit von Spielern wie Kai Havertz, Serge Gnabry oder Florian Wirtz, können wir agieren und unser eigenes Spiel gestalten. Es ist schön, die Entwicklung zu sehen und zeigt auch, dass es richtig war, die Jungs früh mitzunehmen.

... die Belastung der Spieler: Grundsätzlich beinhaltet ein Kalenderjahr in der Nationalmannschaft zehn Spiele. Ob wir das im Jahr 2022 hinbekommen ist aufgrund der Änderungen aber zumindest fraglich. Es wird auf jeden Fall ein besonderes Jahr, aber wir wollen die Qualität des Fußballs und die Gesundheit der Spieler in den Fokus stellen. Dann werden wir auch tolle und leidenschaftliche Spiele sehen.

... das Thema Datenschutz: Wir haben entschlossen, wie viele andere Unternehmen auch, WhatsApp aus Datenschutzgründen aus dem System zu nehmen. Das ist kein Verbot, sondern ein Zeichen, dass der DFB auch bei diesen Themen auf der Höhe ist.

... die neue Aufbruchstimmung: Aller Anfang hat einen Zauber inne. Das ist ein Verdienst von Hansi, er vermittelt Euphorie und geht neue Wege, das spürt man. Diese Stimmung wurde durch positive Ergebnisse der Mannschaft untermauert.

David Raum über...

... die Aufnahme im Kreis der Nationalmannschaft: Bei der Nationalmannschaft sind alles gute Typen. Man fühlt sich sehr schnell sehr wohl. Ich kann mir hier viel abschauen und versuche, so viel wie möglich mitzunehmen und aufzusaugen.

... Robin Gosens: Seine Verletzung ist schon brutal, ich wünsche ihm schnelle und gute Genesung. Er hat mich hier sehr gut aufgenommen, obwohl wir Konkurrenten sind. Robin ist einfach ein guter Typ und wir wünschen uns alle, dass er schnell zurückkommt.

... sein Nationalmannschaftsdebüt: Singen musste ich noch nicht. Ich habe am Abend nach dem Debüt eine kurze Rede vor den Jungs gehalten und bin einfach megaglücklich über meinen Einsatz.

Nico Schlotterbeck über...

... den Übergang von der U 21 zur A-Mannschaft: Wir haben mit dem EM-Titel von der U 21 viel Selbstvertrauen mitgenommen und probieren, die Leistung auch hier zu bringen. Aber hier haben alle internationale Erfahrung, da muss man sich in jedem Training konzentrieren und sich voll reinhängen.

... Hansi Flicks Arbeit: Der Trainer ist sehr akribisch und verlangt viel. Wir haben vom ersten Lehrgang an sehr gut und viel kommuniziert. Ich finde es zum Beispiel super, auch vor dem Training schon Input zu bekommen.

... den Ausblick auf die WM: Eine WM oder EM für Deutschland zu spielen wäre etwas ganz Besonderes. Ich habe mit meinem Bruder lange für den Traum Nationalmannschaft trainiert und arbeite weiter jeden Tag im Verein darauf hin, meine Leistung zu zeigen und wieder dabei zu sein.

