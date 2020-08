Oliver Bierhoff: "Ein wunderbarer, erfolgreicher Moment"

Nach dem Einzug der Bundesligisten RB Leipzig und FC Bayern München mit den Trainern Julian Nagelsmann und Hansi Flick sowie des französischen Meisters Paris St. Germain mit Coach Thomas Tuchel ins Halbfinale der Champions League hat Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, den Beteiligten zu ihren Leistungen gratuliert.

"Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern, an RB Leipzig, an Thomas Tuchel bei Paris St. Germain sowie an all unsere beteiligten Nationalspieler zum Erreichen des Halbfinals in der Champions League. Sie haben schon jetzt Großartiges geleistet", sagt Bierhoff. Erstmals stehen in der Königsklasse drei Trainer aus einem Land im Halbfinale.

"Es ist ein wunderbarer, erfolgreicher Moment für den deutschen Fußball. Wir freuen uns sehr darüber, dass nicht nur zwei deutsche Vereine zu den Halbfinalisten zählen, sondern auch drei Trainer aus Deutschland und viele unserer Nationalspieler in der entscheidenden Phase des Wettbewerbs vertreten sind", so Bierhoff weiter: "Der aktuelle Turniermodus in der Champions League ähnelt sehr den K.o.-Runden einer EM oder WM - diese Erfahrung können die Spieler auch bei der Nationalmannschaft einbringen. Das wird uns auf unserem Weg zurück an die Weltspitze zusätzlich helfen."

[dfb]