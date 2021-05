Oliver Bierhoff: "Ab jetzt steht die Arbeit im Vordergrund"

Für die deutsche Nationalmannschaft hat heute im österreichischen Seefeld die Vorbereitung auf die UEFA EURO 2020 begonnen. Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, und Mannschaftsarzt Prof. Dr. Tim Meyer stellten sich in einer digitalen Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Oliver Bierhoff über...

... die Mannschaftsbildung: Wir haben darüber diskutiert, ob wir 23 oder 26 Spieler in den Kader nehmen, da auch die Zusatzzahl an Spielern Umstände darstellt. Beim Elf-gegen-Elf sitzen immer Spieler im Training daneben, bei den Spielen dürfen drei Spieler nicht auf den Spielbericht. Aber alleine aufgrund der jetzigen Situation sieht man schon, dass es sich gelohnt hat, die volle Kapazität auszuschöpfen. Wir freuen uns auch, die Rückkehrer - vorneweg Thomas Müller und Mats Hummels - begrüßen zu dürfen.

... die Bedeutung des Trainingslagers in Seefeld: Wir befinden uns in einer besonderen Zeit und sind daher froh, überhaupt mit fast allen Spielern beisammen zu sein. Bei jedem Spieler ist trotz der Umstände eine große Freude, das Turnier zu bestreiten, zu erkennen. Ab jetzt steht die Arbeit im Vordergrund.

​... die Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels: Thomas Müller und Mats Hummels sind tolle Spieler, die uns sofort unterstützen können. Das Wichtigste ist, dass sie als Vorbilder vorneweg marschieren. Auch wenn sie jetzt einige Zeit weg waren, sind sie Führungsspieler und ich bin überzeugt davon, dass sie sich auch so verhalten. Und wenn die sportliche Leistung stimmt, schlucke ich auch die Sprüche von Thomas Müller gerne herunter. (lacht)

... die Champions-League-Finalisten: Wir sind der österreichischen Regierung sehr dankbar, dass sich eine unkomplizierte Ausnahmeregelung finden konnte, durch die die vier Teilnehmer am Champions-League-Finale (Kai Havertz, Timo Werner, Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger, Anm. d. Red.) trotz der Einreise aus Großbritannien nicht in Quarantäne müssen. Wann genau die vier kommen, hängt noch davon ab, wie sich alles miteinander vereinbaren lässt. Wir sind dahingehend in Gesprächen und versuchen, die Problematik mit ortsabhängigen Vorlagen bestmöglich zu lösen.

... Toni Kroos: Wir warten täglich bzw. stündlich darauf, dass er ein negatives Corona-Ergebnis hat. In dem Moment kann er in das Flugzeug steigen und einreisen. Ich rechne damit, dass er in den nächsten zwei bis drei Tagen hier ist.

... Jamal Musiala: Ich freue mich riesig, dass Jamal Musiala dabei ist. Er ist ein klasse Fußballer und hat schon in seinen bisherigen Kurzauftritten gezeigt, zu was er fähig ist. Er hat die fußballerische Leichtigkeit, die uns vor allem in Situationen, in denen wir angreifen müssen, helfen kann.

... Timo Werner: Für ihn ist es das erste Jahr in England. Das Tempo, die Mentalität und die Spielweise in der Premier League sind besonders. Er muss sich da keinen großen Kopf machen und wird sich auch noch einfinden. Zudem hat er diese Saison mit die meisten Minuten aller Nationalspieler gespielt und so wird es entscheidend, ihn auch mal zu schonen, damit er das Turnier körperlich übersteht.

... Unterschiede zur WM 2018: Die Mannschaft und die Spieler sind absolut bereit. Vielleicht war uns 2018 nicht klar, was alles von uns gefordert war: Eiserner Wille, Entschlossenheit und mentale Stärke sind enorm wichtig und diese Eigenschaften bauen wir in diesem Trainingslager auf. Natürlich arbeiten wir aber auch taktisch und spielerisch an den Sachen, die zuletzt nicht gut funktioniert haben.

... sportliche Abläufe im Trainingslager: Wie immer haben wir uns vor dem Trainingslager unterhalten und darüber gesprochen, was bei den letzten Trainingslagern gut und was nicht so gut funktioniert hat. Joachim Löw hat eine klare Linie und hat sich auf diese Mannschaft, die anders als die Mannschaft aus 2016 oder 2018 ist, da sie jünger ist und sich an der einen oder anderen Stelle finden muss, neu vorbereitet und entsprechend gut eingestellt.

... die Verpflichtung von Hansi Flick als Nachfolger von Joachim Löw nach der EM: Mit Hansi Flick war ich regelmäßig im Kontakt und ich freue mich riesig, dass er sich für die Nationalmannschaft entschieden hat, obwohl er sportlich und vor allem wirtschaftlich andere Optionen hatte. Daran sieht man seine Verbundenheit zur Nationalmannschaft. Ich freue mich zudem, dass wir das Ganze entspannt vor der Europameisterschaft durchziehen konnten und somit Planungssicherheit für nach der EURO besteht.

Prof. Dr. Tim Meyer über...

... die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie: Wir arbeiten mit allen möglichen Maßnahmen, um Infektionen zu vermeiden. Zudem sind viele Spieler schon einmal geimpft worden. Dadurch erhöht sich die Sicherheit unserer Spieler natürlich. Während des Turniers werden Spieler nicht weiter geimpft, das Risiko der Nebenwirkungen ist hier zu groß.

... Aktivitäten im Trainingslager: Aktivitäten, die draußen stattfinden wie Golf, sind teilweise möglich. Andere Aktivitäten, die wir in den vergangenen Jahren zur Auflockerung durchgeführt haben, können wir dieses Jahr aber nicht machen, da die Infektionsgefahr zu groß ist.

... Toni Kroos: Derzeit befindet Toni Kroos sich in Madrid, er darf seine Quarantäne verlassen, sobald er den Behörden einen negativen PCR-Test vorweisen kann. Nach seiner Corona-Erkrankung wird er zudem vorsichtig in das Training wieder eingeführt. Zudem werden wir einige Untersuchungen mit ihm durchführen, und je nach den Ergebnissen und seinem eigenen Empfinden werden wir seinen Trainingsplan anpassen.

