Oliver Batista Meier stellt Staffelrekord ein

Mit seinem Fünferpack beim 6:0 gegen die TSG Hoffenheim stellte U 19-Nationalspieler Oliver Batista Meier vom FC Bayern München den Rekord für die Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga ein. Hannover 96 stattete Torjägertalent Simon Stehle mit einem Profivertrag aus und Schalke-Trainer Norbert Elgert redete Klartext. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

FC Bayern München: Oliver Batista Meier vom FC Bayern München hat einen Saisonbestwert für die Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga aufgestellt. Der deutsche U 19-Nationalspieler erzielte beim 6:0 der Münchner gegen den Meisterschaftskonkurrenten TSG Hoffenheim fünf Treffer. "Ich bin natürlich sehr glücklich. Wir haben es als Mannschaft einfach super gemacht", so Batista Meier. "Hoffenheim ist eine gute Mannschaft. Umso schöner ist es, dass wir so deutlich gewinnen konnten." Fünf Treffer in einem Spiel waren im Süd/Südwesten zuvor nur vier anderen Spielern gelungen. Gleich zwei davon, Borut Semler (6:2 gegen KSV Baunatal in der Spielzeit 2003/2004) und Daniel Sikorski (10:0 beim SV Eintracht Trier in der Saison 2005/2006) trugen ebenfalls das Trikot des FC Bayern. Alexander Esswein (heute Hertha BSC) für den 1. FC Kaiserslautern (9:2 beim Offenburger FV in der Saison 2007/2008) und Heinz Mörschel (heute SC Preußen Münster) für den 1. FSV Mainz 05 (7:3 beim Karlsruher SC in der Spielzeit 2014/2015) trafen ebenfalls fünfmal in einer Partie. Staffelübergreifend hält Sascha Schrödter den Rekord mit sieben Toren in einem Spiel - aufgestellt in der Saison 2004/2005 beim 13:2 von Hertha BSC in der Staffel Nord/Nordost gegen den FC St. Pauli.

SC Freiburg: Durch das 0:1 beim 1. FC Kaiserslautern verpasste der SC Freiburg den möglichen Sprung auf den vierten Platz in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga. "Wir haben keine gute Leistung gezeigt", so Trainer Thomas Stamm nach der ersten Niederlage nach zuvor zwei Siegen hintereinander. Der Schweizer hatte keinen seiner Spieler "auf dem Level gesehen, auf dem sie gerade spielen könnten". Entsprechend fordert der seit dem heutigen Mittwoch 37 Jahre alte Freiburger U 19-Trainer für das Topspiel am Sonntag (ab 11 Uhr) beim drittplatzierten 1. FSV Mainz 05 eine deutliche Leistungssteigerung. "Da müssen wir anders auftreten. Wir müssen wieder an die Grenzen gehen, sonst können wir in Mainz nichts holen."

Hannover 96: Simon Stehle von Hannover 96 hat sich mit 14 Toren und vier Vorlagen in 13 Spielen in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga für höhere Aufgaben empfohlen. Der 18 Jahre alte Angreifer hat nun bei den Niedersachsen seinen ersten Profivertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren (bis zum 30. Juni 2022) unterschrieben. Im Sommer 2017 war der im spanischen Valladolid geborene und auf der Kanareninsel Gran Canaria aufgewachsene Sohn einer kolumbianischen Mutter und eines deutschen Vaters nach Zwischenstationen im Nachwuchs von Atlético Madrid und UD Levante zu Hannover 96 gewechselt. Seit Anfang des Jahres trainiert er bereits fest unter Kenan Kocak bei den Profis mit. Im Zweitligaspiel bei der SpVgg Greuther Fürth wurde er eingewechselt und stellte mit einem Tor in der Nachspielzeit (90.+6) den 3:1-Endstand her. "Simon ist ein richtig guter Junge, der sich in der U 19 mit überragenden Leistungen und vielen Scorerpunkten für einen Vertrag empfohlen hat", so Gerhard Zuber, Sportlicher Leiter von Hannover 96. "Für sein Alter ist er körperlich bereits sehr weit. Perspektivisch kann er unserem Spiel mit seiner Schnelligkeit und Dynamik sehr guttun."

1. FC Union Berlin: André Vilk, U 19-Trainer des 1. FC Union Berlin, muss in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga am Sonntag (ab 14 Uhr) gegen den Hamburger SV auf Lukas Veith verzichten. Der Rechtsverteidiger sah im Spiel bei Holstein Kiel (1:0) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte und fehlt nun gesperrt. "Vor der Gelb-Roten Karte waren wir überlegen", so Trainer Vilk. "Zum Ende hin hatten wir in ein, zwei Situationen Glück. Jedoch haben wir auch engagiert und konzentriert gespielt. Im ersten Spiel einen Sieg zu holen, war ganz wichtig." Ob Leo Oppermann gegen den Hamburger SV mitwirken kann, ist noch offen. Der Torhüter prallte in der Anfangsphase der Kiel-Partie bei einer Klärungsaktion mit dem Oberschenkel gegen den Pfosten und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Für ihn kam Nikolai Kemlein zu seinem ersten Saisoneinsatz.

FC Schalke 04: Norbert Elgert, Trainer der U 19 des FC Schalke 04, nahm nach dem 0:4 in der West-Staffel bei Bayer 04 Leverkusen kein Blatt vor den Mund. "Das war ein Spiel, bei dem wir als Trainer- und Funktionsteam von unserer Mannschaft völlig überrascht und geschockt sind", so der 63-Jährige, der schon seit mehr als zwei Jahrzehnten für die A-Junioren der "Knappen" verantwortlich ist. "Das war insgesamt die schlechteste Leistung einer Schalker U 19 seit Jahren. Bislang waren wir die Mannschaft mit den wenigstens Gegentoren. In Leverkusen konnten wir es gerade noch vermeiden, total abgeschossen zu werden. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten." Am Sonntag (ab 11 Uhr) geht es für den Tabellensechsten mit dem Revierduell gegen Rot-Weiß Oberhausen weiter.

Fortuna Düsseldorf: Die U 19 von Fortuna Düsseldorf, nach dem 0:1 im Derby bei Borussia Mönchengladbach nur noch Tabellenfünfter in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga, misst sich in der Osterwoche zwischen dem 9. und 13. April mit attraktiven Gegnern. Das Düsseldorfer Prinzenpaar loste die Gruppen für die 58. Auflage eines internationalen Turniers in der Landeshauptstadt aus. Dabei bekommt es Fortuna Düsseldorf mit Vorjahressieger Dinamo Zagreb (Kroatien), FC Everton (England), der ghanaischen Fußball-Akademie "Right to Dream" und erneut mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Gastgeber BV 04 Düsseldorf, der SV Werder Bremen, eine japanische Hochschulauswahl, Sporting Braga (Portugal) und der FC Utrecht (Niederlande) komplettieren das Teilnehmerfeld. Zum Auftakt am Gründonnerstag, 8. April, stehen zwei Partien fest. Der BV 04 Düsseldorf trifft auf die Hochschulauswahl aus Japan und die Fortuna auf Mönchengladbach. Die Termine für die weiteren 23 Partien werden noch festgelegt.

[mspw]