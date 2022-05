Oldenburgs Appiah: "Saison mit Aufstieg vergolden"

BFC Dynamo oder VfB Oldenburg - wer steigt in die 3. Liga auf? Im Hinspiel der Playoffs hat am Samstag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport, Livestream bei NDR und rbb) zunächst der Meister der Regionalliga Nordost Heimrecht. Das Rückspiel findet am 4. Juni beim Nord-Titelträger in Oldenburg statt. VfB-Leistungsträger und Ex-Profi Marcel Appiah (34) spricht im DFB.de-Interview über die beiden Duelle.

DFB.de: Herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel in der Regionalliga Nord! Wie ist dieser Erfolg zu bewerten, Herr Appiah?

Marcel Appiah: Vielen Dank. Da wir noch nicht aufgestiegen sind, haben wir erst einmal nur ein Etappenziel erreicht. Aber ich freue mich sehr für unser Team, dass wir uns bis hierher für eine starke Entwicklung belohnen konnten. Jetzt wollen wir die Saison selbstverständlich auch mit dem Aufstieg vergolden.

DFB.de: Gab es dennoch eine - zumindest kleine - Meisterfeier?

Appiah: Tatsächlich nicht. Da wir coronabedingt immer noch aufpassen müssen und kein Risiko eingehen wollten, haben wir darauf verzichtet. Wir hätten uns nicht verziehen, wenn deshalb einige Spieler für die Aufstiegsplayoffs ausgefallen wären. Außerdem hätte eine Party auch keinen Sinn gemacht. Wir müssen die Spannung hochhalten und den vollen Fokus auf die beiden Spiele gegen den BFC Dynamo lenken.

DFB.de: Sie haben es angesprochen: In den Playoffs geht es gegen den Nordost-Meister aus Berlin. Wie gut kennen Sie den Gegner bereits?

Appiah: Noch habe ich mich nicht allzu sehr mit dem Gegner auseinandergesetzt, weil wir erst einmal unsere eigenen Hausaufgaben machen mussten. Aber klar: Einige BFC-Spieler, die auch in höheren Ligen am Ball waren, sind uns ein Begriff - wie zum Beispiel Stürmer Christian Beck.

DFB.de: Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Appiah: Es werden mit Sicherheit zwei 50:50-Spiele. Es gibt weder einen Favoriten noch einen Außenseiter. Anders als in einer Relegation, in der ein möglicher Absteiger gegen einen möglichen Aufsteiger spielt, treffen hier zwei Meister und Spitzenteams mit großem Selbstvertrauen in direkten Duellen aufeinander.

DFB.de: Sehen Sie es als Vorteil an, dass die Entscheidung beim Rückspiel in Oldenburg fällt?

Appiah: Wenn man die jüngsten Relegationsspiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga betrachtet, bei denen sich jeweils das Auswärtsteam im Rückspiel durchgesetzt hat, dann ist es sicher kein Vorteil. (lacht) Aber wie gesagt: Unsere Aufstiegsplayoffs zur 3. Liga sind damit aus meiner Sicht nicht zu vergleichen. Außerdem denke ich auch insgesamt, dass es weder ein Vor- oder Nachteil ist, das Rückspiel vor heimischer Kulisse zu bestreiten.

DFB.de: Für den VfB Oldenburg würde der Aufstieg die Rückkehr in den Profifußball nach 25 Jahren bedeuten. Wie ist die Stimmung in der Stadt?

Appiah: Sehr positiv. Wir erhalten großen Zuspruch von den Menschen in der Stadt und eine riesige Wertschätzung für die starke Saison. Es wird viel von einer möglichen Rückkehr in die 3. Liga gesprochen. Wir werden unser Bestes geben, um das gemeinsame Ziel zu erreichen.

DFB.de: Falls es mit dem Aufstieg klappen sollte, wird sicher groß gefeiert. Gibt es schon Pläne?

Appiah: Falls ja, dann wissen wir Spieler nichts davon. Das ist aber auch gut so. Wir haben zwei sehr schwere Spiele vor uns und es gibt noch keinen Grund, über eine mögliche Aufstiegsparty nachzudenken. Allerdings habe ich bereits drei Aufstiege in meiner Karriere miterlebt und kann sagen: Es würde mich stark wundern, wenn bei einem erfolgreichen Verlauf der Playoffs keine große Party steigen sollte. (lacht)

DFB.de: Sie haben in Oldenburg einen Vertrag bis Juni 2023. Wie groß ist Ihr persönlicher Wunsch, noch einmal in der 3. Liga zu kicken?

Appiah: Ich möchte natürlich so lange wie möglich hochklassig Fußball spielen. Wenn es noch einmal mit einer Saison in der 3. Liga klappt, wäre das sicher eine schöne Sache. Aber vor allem für den gesamten Verein würde mich der Aufstieg in die 3. Liga freuen. Alle beim VfB Oldenburg - vom Platzwart bis zu den Spielern - haben es verdient. Der Klub gehört einfach in den Profifußball und das wollen wir jetzt auch in den Playoffs gegen den BFC Dynamo zeigen.

[mspw]