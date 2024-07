OLB wird offizielle Partnerin des DFB

Die Oldenburgische Landesbank (OLB) wird neue Partnerin des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und unterstützt ab dem 1. August 2024 die Frauen-Nationalmannschaft. Die Partnerschaft unterstreicht den nationalen Wachstumskurs der OLB.

"Wir sind sehr stolz darauf, die Frauen-Nationalmannschaft zu begleiten", sagt Stefan Barth, CEO der OLB. "Diese Mannschaft verbindet seit Jahren erfolgreich Leistung und Sympathie und genießt eine ständig wachsende Beachtung in der Bevölkerung. Die Spielerinnen sind selbstbewusst, bleiben aber immer bodenständig und nahbar. Die Mannschaft lebt seit Jahren Teamgeist, Fairplay und Leistung und das stets mit der richtigen Portion Humor und Leichtigkeit. Daher passt die Frauen-Nationalmannschaft perfekt zu unserem ersten bundesweiten Sponsoring."

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der OLB", sagt Nia Künzer, DFB-Sportdirektorin Frauenfußball. "In unseren Gesprächen haben wir die Bank als authentisch und ambitioniert, aber zugleich nahbar kennengelernt. Diese Attribute passen ideal zu unserer Frauen-Nationalmannschaft. Dank ihres Engagements insbesondere für die Förderung von Frauen und für mehr Diversität ist die OLB mit uns auf derselben Wellenlänge."

"Leistung, Verantwortung, Spielfreude und Vielfalt"

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Die OLB zählt schon jetzt zu den profitabelsten und effizientesten Banken in Europa und will noch weiter wachsen. Wir wollen mit der Partnerschaft und durch gemeinsame Aktionen dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen. Sie decken sich mit denen unserer DFB-Frauen, die unter anderem für höchste Ansprüche, Leistung, Verantwortung, Spielfreude und Vielfalt stehen."

Bei Länderspielen der Frauen-Nationalmannschaft wird die OLB in den Stadien und an den Fernsehbildschirmen künftig insbesondere über die Bandenwerbung wahrzunehmen sein. Darüber hinaus ist es dem DFB und der OLB besonders wichtig, Frauen untereinander zu vernetzen und sich gegenseitig zu unterstützen und so auch die bereits vorhandenen Initiativen weiter auszubauen.

"Fußball ist eine meiner sportlichen Leidenschaften", sagt Stefan Barth. "Auch die DFB-Frauen haben mich in den vergangenen Jahren immer wieder begeistert. Für die nun beginnenden Olympischen Spiele drücken wir in der OLB dem Team kräftig die Daumen und hoffen, dass der Traum von der Medaille Wirklichkeit wird, wobei gerade bei Olympia auch die friedliche Verbindung der Nationen außerhalb des sportlichen Wettkampfes zurecht im Mittelpunkt steht."

