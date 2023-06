Olaf Thon, NFL-Profis und Coke4Free beim Kolumbien-Spiel

Wenn unsere Nationalmannschaft am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Gelsenkirchen zur Partie gegen Kolumbien antritt, können sich Fans nicht nur auf das Spiel freuen. Denn auch neben dem Platz hat der Fan Club Nationalmannschaft ein vielfältiges Programm rund um die Veltins-Arena vorbereitet.

Ab 17.45 Uhr öffnet das Fan Club-Zelt vor dem Tor West 1 der Veltins-Arena seine Türen für alle Mitglieder. Um circa 19.30 Uhr wird Fan Club-Mitglied Olaf Thon im Zelt vorbeischauen und sich Zeit für Talks, Autogramme und Selfies nehmen. Doch der Auftritt unseres Weltmeisters von 1990 ist längst nicht das einzige Highlight des Tages: Unser Gründungspartner Coca-Cola spendiert allen Mitgliedern im Zelt "Coke4Free" solange der Vorrat reicht. Bier und Speisen gibt es zu reduzierten Preisen.

Die begehrten Spieltag-Pins sind gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück zu erwerben. Die gesammelten Erlöse kommen dem Ortsverband Gelsenkirchen des Deutschen Kinderschutzbundes zugute, der sich für Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen einsetzt. Auch für Unterhaltung ist im Fan Club-Zelt gesorgt: In der Coca-Cola-Gaming-Ecke können sich Fans am Tischkicker oder auf der PlayStation in Stimmung bringen.

Neue prominente Mitglieder

Unweit des Zeltes, zwischen Tor West 1 und Tor West 2, wird der Fan Club-Bus zu finden sein. Musik, schwarz-rot-goldene Give-Aways und Moderation sorgen schon vor dem Spiel für gute Stimmung. Außerdem findet eine Verlosung statt, bei dem die Teilnehmer*innen ein aktuelles Trikot gewinnen können. Neben unserem Fan Club-Bus steht eine SUTU-Wall, an der Fans ihre Fußball-Skills unter Beweis stellen können

Auch im Stadion wird es nicht langweilig: Nach dem Warm-Up findet die Ehrung von Jamal Musiala zum Nationalspieler des Jahres 2022 statt. Unsere Nummer 14 erhielt von den Mitgliedern des Fan Club Nationalmannschaft mit 66,3 Prozent mit großem Abstand die meisten Stimmen. Außerdem werden in der Halbzeitpause die NFL-Profis Amon-Ra St. Brown und Equanimeous St. Brown als prominente Mitglieder in den Fan Club Nationalmannschaft aufgenommen. Die beiden Brüder haben eine deutsche Mutter und sind bekennende Fans unseres DFB-Teams.

[lm]