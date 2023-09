Ohne Wolf nach Polen

Der zweite Teil der Länderspielmaßnahme im September führt die deutsche U 20-Nationalmannschaft nach Legnica. Nach dem 1:1 gegen Italien heißt der Gegner heute (ab 16.15 Uhr) im Stadion Orla Bialego Gastgeber Polen.

Die Startelf: Backhaus - Ullrich, Quarshie, Jander, Diehl, Kabadayi, Collins, Hansen, Bobzien, Krätzig, Oliveira.

"An die ordentliche Leistung aus dem Italien-Match anknüpfen"

"Wir werden gut trainieren, rotieren und die Lehren aus dem Spiel gegen Italien ziehen", so Hannes Wolf nach dem Remis im Klassiker. "Wir wollen uns weiter steigern." Der etatmäßige Cheftrainer wird allerdings in Polen nicht dabei sein, weil er Rudi Völler beim Länderspiel der A-Nationalmannschaft am Dienstag gegen Vizeweltmeister Frankreich in Dortmund assistiert. Ihn vertreten bei der U 20 die Assistenztrainer Daniel Stredak, Stefan Wessels und Prof. Dr. Ulf Sobek.

Stredak sagt: "Nach unserem Remis gegen Italien freuen wir uns nun auf das Spiel in Polen, wo wir mit unserer jungen Mannschaft an die ordentliche Leistung aus dem Italien-Match anknüpfen wollen. Gemeinsam mit Stefan Wessels und Ulf Sobek werde ich das Team nach Hannes' Abreise zur A-Nationalmannschaft bestmöglich vorbereiten."

[dfb]