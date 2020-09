Ohne Kother und Handwerker gegen Belgien

Dominik Kother (Karlsruher SC) und Tim Handwerker (1. FC Nürnberg) kehren nach Absprache mit ihren Vereinstrainern vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen U 21-Nationalmannschaft gegen Belgien am kommenden Dienstag (ab 16 Uhr, live auf ProSieben MAXX) zu ihren Klubs zurück.

"Es handelt sich nicht um eine Entscheidung gegen die Jungs", sagt U 21-Trainer Stefan Kuntz. "Sie haben in den letzten Tagen einen guten Eindruck hinterlassen. Aber beide Vereine absolvieren in den nächsten Tagen Vorbereitungsspiele, in denen sie Einsatzzeiten kriegen werden. Die konnten wir ihnen bei unserem Spiel gegen Belgien nicht garantieren. Insofern haben wir uns gemeinsam mit den Vereinstrainern darauf verständigt, dass die vorzeitige Rückkehr zu den Vereinen die beste Lösung ist."

Nach dem 4:1-Sieg gegen Moldau führt die DFB-Auswahl die EM-Qualifikationsgruppe neun aktuell an – mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Belgien.

[dfb]