Offiziell bestätigt: Länderspiele im März und April abgesagt

Die UEFA hat heute offiziell bestätigt, dass die kommenden Länderspiele der Nationalmannschaft, der Frauen-Nationalmannschaft sowie der U 21-Nationalmannschaft aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Die Absagen hatten sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet.

Bereits am Freitagnachmittag hatte die Stadt Nürnberg das Heimländerspiel des DFB-Teams gegen Italien am 31. März 2020 abgesagt. Nun bestätigte die UEFA, dass auch die Partie in Madrid gegen Spanien am 26. März 2020 nicht stattfindet. "Mich persönlich haben die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate sehr nachdenklich gemacht", sagt Bundestrainer Joachim Löw. "Gleichzeitig spüre ich in dieser schwierigen Situation aber auch, dass die Menschen verständnisvoller und wohlwollender miteinander umgehen. Ich habe das Gefühl, dass gegenseitige Rücksichtnahme wieder eine größere Rolle spielt. Wir alle müssen die Gesundheit und das Leben von Menschen schützen, das gilt selbstverständlich auch für den Fußball. Deshalb ist es völlig richtig und alternativlos, die EURO zu verschieben und die Länderspiel-Phase abzusagen."

Ebenfalls von der UEFA abgesagt wurden die EM-Qualifikationsspiele der Frauen-Nationalmannschaft am 11. April 2020 gegen Irland in Münster und am 14. April 2020 in Montenegro. Bereits der Algarve Cup musste in Folge der Corona-Pandemie abgebrochen werden, das Finale in Portugal zwischen Deutschland und Italien wurde nicht mehr ausgetragen.

Voss-Tecklenburg: "Gesundheit ist oberste Priorität"

"Die Entscheidung ist alternativlos und die einzig richtige angesichts der aktuellen Situation", kommentiert Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Absagen der UEFA. "Oberste Priorität hat in diesen schwierigen Zeiten der Schutz der Gesellschaft und die Gesundheit jedes Einzelnen. Wir alle müssen nun zusammenstehen, Solidarität zeigen und gleichzeitig besonnen handeln."

Die Absagen der UEFA betreffen ebenfalls die beiden Länderspiele der U 21-Nationalmannschaft. Sowohl das Testspiel am 26. März 2020 gegen Österreich in Braunschweig als auch das EM-Qualifikationsspiel am 31. März 2020 gegen Wales in Magdeburg wurden abgesagt. "Wir begrüßen die Entscheidung der UEFA, die für uns nicht überraschend kommt", sagt Stefan Kuntz. "In der aktuellen Zeit rückt der Fußball in den Hintergrund. Es geht nun darum, dass alle Menschen daran mitarbeiten, die Situation und die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen. Wenn wir uns dann irgendwann wieder Gedanken um Fußballspiele machen können, haben wir das Schlimmste überwunden."

Alle Begegnungen der U-Nationalmannschaften hatte der DFB in Abstimmung mit den gegnerischen Fußballverbänden und den zuständigen Behörden bereits abgesagt.

Informationen zur Erstattung von Länderspieltickets

Fans, die ihre Länderspieltickets an einer offiziellen Vorverkaufsstelle des DFB erworben haben, müssen ihr Ticket in dieser Vorverkaufsstelle vorlegen. Der Ticketpreis wird ihnen dort gemäß ATGB erstattet. Service- und Versandgebühren werden nicht erstattet.

Alle über die offiziellen Webshops des DFB oder die Call Center erworbenen Tickets werden automatisch storniert. Eine Rücksendung der Tickets ist nicht erforderlich. Der Käufer erhält eine Gutschrift des Ticketpreises und wird per Mail informiert. Auch hier werden Service- und Versandgebühren nicht erstattet.

Alle Fans, die sich Tickets bei nicht autorisierten Anbietern erworben haben, haben keinen Anspruch gegenüber dem DFB auf Erstattung und müssen sich an den jeweiligen Verkäufer wenden. In Umlauf befindliche Tickets sind ungültig. Die kostenfreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an den jeweils vorgesehenen Spieltagen ist somit nicht gestattet.

