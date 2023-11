Österreich schlägt Deutschland 6:4

Bereits einen Tag vor dem Freundschaftsspiel gegen Österreich haben sich am Montagabend in Wien deutsche und österreichische Anhänger zum Fan-Match getroffen. Unter Flutlicht konnten sich die Gastgeber auf dem auf dem Raxplatz der Wiener Linien mit 6:4 (3:1) durchsetzen. Ein couragierter Auftritt der deutschen Mannschaft wurde nicht belohnt – auch weil Österreich immer eine Antwort parat hatte und zum richtigen Zeitpunkt zurückschlug.

Bei frischen neun Grad kamen die Österreicher wesentlich schneller auf Betriebstemperatur und nutzten die erste Möglichkeit der Partie nach vier Minuten zur frühen Führung. Nach der verschlafenen Anfangsphase kam die deutsche Fan-Nationalmannschaft besser in die Partie und belohnte sich nach einer viertel Stunde mit dem Ausgleich. Im Anschluss folgte die beste Phase der Deutschen mit viel Ballbesitz und gelungenen Kombinationen. Diese wurde in der 35. und 37. Spielminute von den Gastgebern mit einem Doppelschlag zum 3:1-Pausenstand beendet.

Blechschmidt: "Wir hätten uns ein Unentschieden verdient"

In der zweiten Halbzeit begann die deutsche Elf sehr griffig, in der 51. Minute gelang der Anschlusstreffer. Doch nach 63 Minuten stellten unsere Nachbarn den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Duplizität der Ereignisse: Diese Szenerie wiederholte sich gleich zweimal. In der 80. und 86. Minute kämpfte sich das deutsche Team durch eine beherzte Mannschaftsleistung wieder heran, doch fast postwendend (82. und 90.) stellte Österreich den alten Abstand wieder her.

Außenstürmer Marwig Blechschmidt sagt nach dem Spiel: "Heute tut die Niederlage wirklich weh. Wir waren wirklich gleichwertig und hätten uns für den Aufwand ein Unentschieden verdient." Das sahen auch die mitgereisten deutschen Fans am Spielfeldrand so, die unsere Mannschaft trotz der Niederlage für den starken Auftritt feierte.