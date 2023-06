Ökumenischer Gottesdienst vor DFB-Pokalfinale

Vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) zwischen Meister FC Bayern München und Borussia Dortmund im Olympiastadion Berlin findet um 11.30 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin ein Ökumenischer Gottesdienst statt.

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach und die beiden FIFA-Schiedsrichter Peter Gagelmann und Thorsten Kinhöfer werden am Gottesdienst teilnehmen, der mit Weihbischof Jörg Michael Peters, Sportbischof der Deutschen Bischofskonferenz und Dr, Bernahrd Felmberg, Sportbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gefeiert wird.

Der Gottesdienst wird aktiv von Vertretern des DFB, der teilnehmenden Vereine und allen, die in die Organisation des Finales eingebunden sind, mitgestaltet. Fans beider Mannschaften und alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme am Gottesdienst eingeladen.