Öffentliches Training in Wolfsburg: Kostenlose Tickets buchen

Zum Start in die EM-Saison trifft die deutsche Nationalmannschaft am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Wolfsburg auf Japan und am Dienstag (ab 21 Uhr, live in der ARD) in Dortmund auf Frankreich. Für das Spiel gegen den viermaligen Asienmeister Japan in der Volkswagen Arena sind nur noch wenige Restkarten verfügbar. Wer die Nationalspieler in Wolfsburg dennoch live erleben möchte, hat am Sonntag nach dem Spiel noch einmal die Gelegenheit dazu.

Denn die Nationalmannschaft öffnet am Sonntagvormittag die Türen zu ihrer Trainingseinheit und freut sich auf manches Selfie mit ihren Fans. Wer am Sonntag (ab 11 Uhr) im AOK Stadion live dabei sein möchte, kann ab sofort im DFB-Ticketportal kostenlose Einlasstickets buchen.

Aus organisatorischen Gründen ist der kostenlose Erwerb von Tickets notwendig. Pro Person werden maximal sechs Karten vergeben. Die Print@home-Tickets müssen ausgedruckt und am Einlass vorgezeigt werden. Jeder Besuchende benötigt ein Ticket. Es gibt keine Schoßkarten. Besucher*innen werden gebeten, den Eingang zu nutzen, der auf ihrem Ticket steht. Rollstuhlfahrer*innen buchen sich eine Freikarte in einem beliebigen Teil des Stadions und nutzen den Einlass im Westen.