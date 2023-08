Öffentliches Training in Saarbrücken

Tolle Nachricht für alle Fans der deutschen U 21-Nationalmannschaft: Bevor das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo am Freitag, 8. September (ab 18.15 Uhr live auf ProSieben MAXX), in Saarbrücken auf die Ukraine trifft, absolviert es am Vortag ein öffentliches Abschlusstraining. Die einstündige Einheit im Ludwigsparkstadion beginnt am Donnerstag, 7. September, um 17.30 Uhr. Alle Besucher*innen sind herzlich willkommen, sich einen exklusiven Eindruck vom neuen U 21-Jahrgang verschaffen und sich im Anschluss an die Trainingseinheit von der Tribüne aus Autogramme und Fotos mit den Spielern zu sichern.

Für die Partie gegen die Ukraine sind noch Tickets im DFB-Shop verfügbar. "Wir freuen uns sehr darauf, die neue Länderspielsaison mit dem Freundschaftsspiel gegen die Ukraine zu eröffnen", sagt Di Salvo. "Auch deshalb hoffen wir auf große Unterstützung und viele Zuschauer*innen im Ludwigsparkstadion."

Am darauffolgenden Dienstag, 12. September (ab 19 Uhr, live auf ProSieben MAXX), startet die DFB-Auswahl in Pristina gegen Kosovo in die Qualifikation für die U 21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei.