Öffentliches Training in Jena: Tickets nach zehn Minuten vergriffen

Bevor die Nationalmannschaft ihr Team Base Camp für die Heim-Europameisterschaft bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach bezieht, kommt sie nach Thüringen – und alle wollen dabei sein. Die kostenlosen Eintrittskarten für das öffentliche Training in Jena waren am Montagabend im DFB-Ticketportal innerhalb von zehn Minuten vergriffen. Aus organisatorischen Gründen war für die öffentliche Einheit in Jena der kostenlose Erwerb von Karten notwendig.

Rund 15.000 Fans passen am 27. Mai (ab 16.30 Uhr) in die ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld des Regionalliga-Klubs, dreimaligen DDR-Meisters und früheren Europapokalteilnehmers FC Carl Zeiss Jena, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen EM-Kader zum ersten Training bittet. Für alle anderen wird es einen Livestream vom Training auf den DFB-Kanälen auf YouTube und Twitch geben.

Die Nationalmannschaft kommt am 26. Mai im Trainingslager in Blankenhain im Weimarer Land zusammen, ehe sie am 31. Mai in das Team Base Camp nach Herzogenaurach reist und sich dort auf die finalen Länderspiele vor Beginn der Europameisterschaft am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland vorbereitet. Für beide Partien gibt es im DFB-Ticketportal nur noch wenige Rest-Tickets. Am 14. Juni eröffnet Deutschland dann die Heim-EM mit dem Auftaktspiel gegen Schottland in München.