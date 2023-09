Öffentliches Training in Frankfurt

Zu einer öffentlichen Trainingseinheit lädt die Frauen-Nationalmannschaft ihre Fans am kommenden Dienstag, 19. September (ab 16.30 Uhr), im Stadion am Brentanobad in Frankfurt ein. Dort können sich die Fans der DFB-Frauen zunächst eine abwechslungsreiche Trainings- beziehungsweise Regenerationseinheit auf dem Platz anschauen. Im Anschluss wird das gesamte Team die Autogramm- und Selfiewünsche ihrer Anhänger*innen erfüllen. Die Teilnahme am öffentlichen Training ist kostenlos, erfordert allerdings ein Ticket, das online über das Ticketportal gebucht werden kann.

Nur einen Tag vor dem öffentlichen Training trifft sich die Frauen-Nationalmannschaft zum ersten Lehrgang nach der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, um sich auf die ersten Partien in der neu eingeführten UEFA Women's Nations League vorzubereiten. Am 22. September (ab 18 Uhr) treten die DFB-Frauen in Viborg gegen Gastgeber Dänemark an, am 26. September (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) empfangen sie im Bochumer Vonovia Ruhrstadion Island. Tickets für diese Partie sind im DFB-Ticketportal erhältlich.