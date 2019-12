Öffentliches Training der U 21 in Freiburg

Nico Schlotterbeck und Co. hautnah: Am Tag vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen U 21-Nationalmannschaft gegen Belgien, das am 17. November (ab 16 Uhr, live auf ProSieben) steigt, absolviert das Team von Stefan Kuntz ein öffentliches Training im Freiburger Schwarzwald-Stadion.

Die Trainingseinheit startet um 16 Uhr - vor und insbesondere nach dem Training haben Zuschauer die Möglichkeit, sich Autogramme und Fotos zu sichern. "Hier möchten wir auch den Fans, die kein Ticket mehr für das Spiel bekommen haben, die Möglichkeit geben, uns hautnah kennenzulernen", sagt DFB-Trainer Kuntz.

Ragnar Ache vor U-Länderspieldebüt

Dabei werden die Besucher auch ein neues U 21-Gesicht zu sehen bekommen: Ragnar Ache von Sparta Rotterdam steht erstmals im Aufgebot der U 21 und könnte sein U-Länderspieldebüt feiern. Besonders freuen dürfen sich die Freiburger auf ihren Lokalmatadoren: SC-Verteidiger Nico Schlotterbeck, der in der laufenden Saison bisher in jedem U 21-Spiel zum Einsatz kam, ist erneut Teil der DFB-Auswahl.

Die deutsche U 21 hatte ihre ersten beiden Spiele in der EM-Qualifikation gegen Wales und Bosnien-Herzegowina gewonnen und ist damit Tabellenführer der Gruppe neun. Die belgische Auswahl liegt mit vier Punkten aus drei Spielen auf Rang drei.