Öffentliches Training der U 21 in Dreieich

Die U 21 hautnah erleben: Bevor die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz in der kommenden Woche zum Länderspiel gegen Spanien am 10. Oktober (ab 19.45 Uhr, live bei ProSieben MAXX) aufbricht, findet am Montag ein öffentliches Training in Dreieich statt. Alle Besucher sind herzlich willkommen, sich auf der Sportanlage des Hessenligisten SC Hessen Dreieich, dem "Hahn Air Sportpark Dreieich", einen exklusiven Eindruck der DFB-Auswahl verschaffen – der Eintritt ist frei.

Die Trainingseinheit startet um 18.15 Uhr – vor und insbesondere nach dem Training haben Zuschauer die Möglichkeit, sich Autogramme und Fotos zu sichern. "Gerade vor dem Hintergrund, dass für uns jetzt zwei Auswärtsspiele anstehen, ist es besonders schön, dass wir uns in Dreieich vorher noch einmal dem heimischen Publikum präsentieren können", sagt Stefan Kuntz. "Wir freuen uns auf alle, die kommen."

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft, der erstmals auch Josha Vagnoman vom Hamburger SV angehört, geht es im Anschluss an die Wiederauflage des EM-Finales gegen die spanische Auswahl nach Zenica: Dort trifft das Team am 15. Oktober (ab 18 Uhr, live auf ProSieben Maxx) im zweiten EM-Qualifiaktionsspiel auf Gastgeber Bosnien-Herzegowina, den aktuellen Tabellenführer der Qualifikationsgruppe 9. Johannes Eggestein und Co. liegen nach dem souveränen 5:1-Auftaktsieg in Wales – mit einem Spiel weniger – auf Rang zwei.