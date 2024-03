Öffentliches Training der U 21 in Chemnitz

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft kommt nach Chemnitz - und für die Fans gibt es noch einen weiteren Grund zur Freude. Bevor das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo am Freitag, 22. März (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX), im EM-Qualifikationsspiel auf den Kosovo trifft, gibt es am Vortag die Möglichkeit, beim öffentlichen Abschlusstraining der Mannschaft dabei zu sein. Die Einheit im Stadion an der Gellertstraße beginnt am kommenden Donnerstag um 18.30 Uhr.

Alle Besucher*innen sind herzlich willkommen, einen exklusiven Eindruck von der U 21 zu bekommen und sich im Anschluss an die Trainingseinheit von der Tribüne aus Autogramme und Fotos mit den Spielern zu sichern. Im Rahmen des öffentlichen Trainings wird es auch einen Essens- und Getränkeverkauf im Stadion geben.

Di Salvo: "Tabellenführung mit zwei Siegen verteidigen"

Sowohl für die Partie in Chemnitz als auch das Aufeinandertreffen mit Israel am 26. März (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) gegen Israel in Halle/Saale sind noch Karten im DFB-Ticketshop verfügbar.

"Wir wollen uns weiterhin als Mannschaft verbessern und die Tabellenführung mit zwei Siegen verteidigen", sagt Di Salvo. "Dabei freuen wir uns auf die Unterstützung der Fans in Chemnitz und Halle." Die nächsten Partien auf dem Weg zur Qualifikation für die U 21-Europameisterschaft 2025 in der Slowakei finden Anfang September statt.

