Öffentliches Training bei adidas: Ab Dienstag Tickets buchen

Die deutsche Nationalmannschaft freut sich auf ein weiteres Training vor Fans vor Beginn der Heim-Europameisterschaft. Nach der begeisternden Einheit während des EM-Trainingslagers in Jena findet das nächste öffentliche Training am 10. Juni im EM-Quartier in Herzogenaurach statt. Beginn im Adi-Dassler Stadion auf dem Gelände von DFB-Partner adidas ist um 16 Uhr. Tickets können ab Dienstag, 10 Uhr, im DFB-Ticketportal gebucht werden.

Aus organisatorischen Gründen ist der kostenlose Erwerb von Tickets notwendig. Pro Person können maximal vier Tickets gebucht werden. Für den Zutritt ins Stadion benötigt jede Person ein Ticket, dies gilt auch für Babys und Kleinkinder. Es sind keine Taschen größer A4-Format erlaubt. Das Stadion öffnet am 10. Juni um 14 Uhr.

In das Adi-Dassler Stadion passen rund 4.000 Fans.

[dfb]