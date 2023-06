Öffentliche Trainingseinheit: 600 Fans auf dem DFB-Campus

Die Nationalmannschaft zum Anschauen – und vor allem zum Anfassen. Rund 600 Fans waren am DFB-Campus in Frankfurt am Donnerstag dabei, als Bundestrainer Hansi Flick sein Team zum ersten Training vor den anstehenden drei Länderspielen auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 im eigenen Land bat. Die kostenlosen Tickets waren zuvor unter den zahlreichen Bewerber*innen verlost worden, am Eingang gab es als Dreingabe das aktuelle Heim-Trikot von DFB-Partner adidas.

So ausgerüstet trotzten die Zuschauer*innen, unter denen viele Kinder und Jugendliche waren, dem wechselhaften Wetter. Denn auf den Platzregen mit Hagel kurz vor Beginn des Trainings folgten Sonne und Hitze und zum Schluss ein Gewitter. Gerade als die Mannschaft ihr Training beendete und sich für Autogramme und Selfies unter ihre Fans mischen wollte.

Also musste improvisiert werden und Plan B her. Kurzerhand wurden die Türen des DFB-Campus weit geöffnet und die Autogrammstunde in die Fußballhalle verlegt. Hier blieben Fans und Spieler trocken und in fast einer Stunde kaum ein Autogramm- oder Selfiewunsch unerfüllt.

Werner: "Das macht die Mannschaft nahbarer"

"Für Fans ist es sehr, sehr interessant, die Trainingseinheiten live zu verfolgen. Kinder können ihre Idole so auch mal aus der Nähe sehen. Das ist schön und macht die Mannschaft nahbarer", hatte der frischgekürte DFB-Pokalsieger Timo Werner schon am Mittag im Rahmen der DFB-Pressekonferenz gesagt. Und stand, obwohl er leicht angeschlagen nicht mittrainieren konnte, am Nachmittag ebenfalls für Autogramme und Selfies am Trainingsplatz zur Verfügung.

Die Nationalmannschaft trifft am Montag (ab 18 Uhr, live im ZDF) in ihrem insgesamt 1000. Länderspiel in einem Benefizspiel in Bremen auf die Ukraine, am 16. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Warschau auf Polen und am 20. Juni (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Gelsenkirchen auf Kolumbien.

