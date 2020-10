Odebrecht, Fey und Ohlmann in DFB-Gremien berufen

Auf seiner Sitzung am Freitag in Frankfurt am Main hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die erforderlichen Nachbesetzungen im Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball sowie in der Kommission Gesellschaftliche Verantwortung vorgenommen.

Neu in den Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball berufen wurde Viola Odebrecht vom Zweitligisten RB Leipzig. Die ehemalige Nationalspielerin folgt in diesem Gremium auf Birte Brüggemann vom SV Werder Bremen als eine von zwei Vertreter*innen des Ausschusses Frauen-Bundesligen. Birte Brüggemann hatte den Ausschuss als Vertreterin der 2. Frauen-Bundesliga wegen des Aufstiegs des SV Werder Bremen verlassen. Zuvor war Viola Odebrecht auf der Sitzung des Ausschusses Frauen-Bundesligen am 14. September 2020 als neue Vertreter*in des Ausschusses Frauen-Bundesligen im Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball einstimmig gewählt worden. Durch die Berufung durch das DFB-Präsidium ist der Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball nun wieder komplett.

Neues Mitglied der Kommission Gesellschaftliche Verantwortung ist Franziska Fey. Sie folgt auf Stefan Kiefer, der mit seinem Ausscheiden als Vorstandsvorsitzender der DFL Stiftung am 31. August 2020 auch von seiner Mitgliedschaft in der DFB-Kommission Gesellschaftliche Verantwortung zurücktrat. Seit dem 1. September 2020 ist Franziska Fey die neue Vorstandsvorsitzende der DFL Stiftung. Mit Feys Berufung durch das DFB-Präsidium ist die Kommission Gesellschaftliche Verantwortung nun wieder vollständig.

Neu in den DFB-Vorstand berufen wurde Heribert Ohlmann. Ohlmann war am 19. September 2020 zum neuen Präsidenten des Saarländischen Fußball-Verbandes gewählt worden. Im DFB-Vorstand folgt er auf Adrian Zöhler, der sein Amt als Präsident des SFV aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte.