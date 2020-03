Oberdorf: Zwischen Algarve Cup und Abi

Erst der Stresstest gegen Schweden, dann eine Vorprüfung fürs Abi: Am Morgen nach dem 1:0 (1:0)-Auftaktsieg beim Algarve Cup musste die neue Abwehrchefin Lena Oberdorf erst mal die Schulbank drücken. Im Teamhotel in Almancil schrieb die 18-Jährige über vier Stunden lang eine Klausur für den Sport-Leistungskurs - Thema Bewegungslehre und Motivation, beaufsichtigt von DFB-Delegationsleiterin Silke Raml im Trainerbüro. Doch das Toptalent, das mit seinem Team im Halbfinale des Algarve Cups am Samstag (ab 18.30 Uhr MEZ) in Lagos auf Norwegen trifft meistert den Spagat zwischen Pauken und Profifußball mit bemerkenswerter Lockerheit.

"Das ist kein großes Problem, ich bin auch kein Typ, der große Angst vor Klausuren hat", sagte die Gymnasiastin aus Gevelsberg nach der überstandenen Prüfung und lächelte. Sie ist diese Doppelbelastung ja gewöhnt: Schon während der WM im vergangenen Sommer hatte Oberdorf eine Prüfung ablegen müssen, am kommenden Montag steht schon wieder eine Mathe-Klausur zum Thema E-Funktionen an. Doch geht sie in der Schule ähnlich konsequent zur Sache wie auf dem Fußballplatz, muss sie sich um ihre Noten wenig Sorgen machen.

Voss-Tecklenburg: "Obi ist ein großes Talent"

Martina Voss-Tecklenburg jedenfalls schätzt sich überaus glücklich, ein solches Juwel in ihren Reihen zu haben. Schon bei der WM in Frankreich verschaffte sie dem Teenie viel Einsatzzeit, allerdings fast ausschließlich im Mittelfeld. Das Multitalent nutzte seine Chance. "Dass Obi ein großes Talent ist, das sehen alle, die sie Fußball spielen sehen", sagte die Bundestrainerin mit leuchtenden Augen.

Ballsicher, zweikampf- und kopfballstark, dazu eine tolle Übersicht: "Obi" bringt in jungen Jahren ein beeindruckendes Gesamtpaket für eine Abwehrchefin mit. "Ich denke, dass ihre Zukunft auf dieser Position liegt, weil sie von dort sehr viel Dynamik auslösen kann", sagte Voss-Tecklenburg.

U 20-WM als nächster Prüfstein

Dass sie im Verein, der SGS Essen, in einigen Spielen auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird, sieht "MVT" als Bonus. "Das hilft ihr, weiter zu lernen", so die 52-Jährige, die ohnehin Oberdorfs große Lernbereitschaft hervorhebt: "Sie wird immer cleverer."

Die Hoffnungsträgerin soll zu einer echten Führungsspielerin aufgebaut werden. Nach dem Abitur steht daher der nächste Prüfstein auf dem Programm: Bei der U 20-WM in Costa Rica und Panama soll sie im August eine tragende Rolle spielen - und den DFB-Nachwuchs im besten Fall zum Titel führen.

Nach dem Schulstress möchte Oberdorf sich auf jeden Fall erst mal auf den Fußball konzentrieren. Während ähnlich junge Teamkolleginnen wie Giulia Gwinn parallel ein Fernstudium vorantreiben, hat "Obi" noch keine konkreten Pläne. "Ich hatte einfach noch keine Zeit, mir Gedanken zu machen", erklärt sie. Das Fußball-Leben auf der Überholspur ist schlicht zu aufregend.

[sid/dfb]