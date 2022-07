Oberdorf verlängert in Wolfsburg bis 2025

Einen Tag vor dem deutschen EM-Auftaktspiel gegen Dänemark am Freitag (ab 21 Uhr, live im ZDF) hat Nationalspielerin Lena Oberdorf (20) ihren Vertrag beim Bundesligisten VfL Wolfsburg vorzeitig verlängert. Der Kontakt der vielseitigen Defensivspielerin beim Meister und Pokalsieger, der zuvor bis 2024 lief, ist nun bis 2025 gültig.

"Mein Ziel ist es, die Zukunft des VfL Wolfsburg langfristig mitzugestalten", sagte Oberdorf, die 2020 von der SGS Essen nach Wolfsburg stieß. "Von daher habe ich nicht lange überlegen müssen, frühzeitig für ein weiteres Jahr zu unterschreiben. Auch wenn wir in der letzten Saison zwei Titel gewonnen haben, sind wir noch lange nicht am Maximum angekommen. Mir macht es großen Spaß, mit dieser Mannschaft und mit diesem Trainerteam zusammenzuarbeiten und ich freue mich auf all das, was in den nächsten Jahren noch vor uns liegt."

[sid/bt]