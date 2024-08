Seit 2015 In Freiburg, jetzt in Wolfsburg: Nationalspielerin Janina Minge

Oberdorf und Co.: Die Transfers vor der Saison 2024/2025

Kurz vor dem Saisonstart 2024/2025 in der Google Pixel Frauen-Bundesliga befinden sich auch die Personalplanungen bei den zwölf Klubs auf der Zielgeraden oder sind schon einige Tage vor dem Ende der Transferperiode abgeschlossen. Dabei setzen viele Teams auf Konstanz, nahmen zum Teil nur wenige Veränderungen an ihren Kadern vor.

So verpflichtete der Deutsche Meister FC Bayern München bislang nur drei Zugänge, darunter mit Lena Oberdorf (22) vom DFB-Pokalsieger und Vizemeister VfL Wolfsburg eine Leistungsträgerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Nach ihrer Kreuzbandoperation wird die Mittelfeldspielerin allerdings noch einige Monate fehlen.

Neu in München sind außerdem die schwedische Nationalspielerin Julia Zigiotti Olme (26/bisher Brighton & Hove Albion) sowie Torhüterin Ena Mahmutovic (20/MSV Duisburg). Am Freitag (ab 17 Uhr, live im ZDF sowie auf MagentaSport und DAZN) bestreitet der FC Bayern das offizielle Eröffnungsspiel der neuen Saison beim Aufsteiger 1. FFC Turbine Potsdam, der mit Torhüterin Anna Terestyényi (23/Ungarn), Linksverteidigerin Shahar Nakav (27/Israel) und Offensivspielerin Valentina Limani (27/Kosovo) unter anderem auch drei aktuelle Nationalspielerinnen verpflichten konnte.

Nicht nur Linder und Minge neu in Wolfsburg

Neben Lena Oberdorf verlor der VfL Wolfsburg mit Torschützenkönigin Ewa Pajor (zum FC Barcelona) und Kapitänin Dominique Janssen (Manchester United) zwei weitere langjährige Leistungsträgerinnen. Dass der siebenmalige Deutsche Meister und inzwischen elfmalige Pokalsieger dennoch auch weiterhin hohe Ziele verfolgt, machte der VfL unter anderem mit den Verpflichtungen der beiden deutschen Nationalspielerinnen Sarai Linder (24/bisher TSG Hoffenheim) und Janina Minge (25/SC Freiburg) sowie der niederländischen Stürmerin Lineth Beerensteyn (27/Juventus Turin) deutlich. Die "Wölfinnen" starten mit dem ersten Montagspiel der neuen Saison am 2. September (ab 18 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN) gegen den SV Werder Bremen in die neue Spielzeit.

Der Tabellendritte Eintracht Frankfurt, der zum dritten Mal nacheinander an der Qualifikation zur UEFA Women's Champions League teilnehmen wird, musste die Abgänge der beiden österreichischen Nationalspielerinnen Verena Hanshaw (AS Rom) und Virginia Kirchberger (Austria Wien) kompensieren. Für das Mittelfeld nahmen die Hessinnen Nationalspielerin Elisa Senß (26) von Bayer 04 Leverkusen bis 2027 unter Vertrag. Vom SV Werder Bremen kam Linksverteidigerin Nina Lührßen (24), die die Nachfolge von Verena Hanshaw antreten soll. Dabei trifft Lührßen bei der Eintracht auf einige alte Bekannte, denn gemeinsam mit Torhüterin Stina Johannes sowie Sophia Kleinherne, Laura Freigang und Tanja Pawollek war sie von der U 16 bis zur U 19 für die deutschen Juniorinnen-Nationalteams aktiv. Als zusätzliche Alternative für das Tor wurde außerdem Lea Paulick (24) vom 1. FC Nürnberg verpflichtet. Außerdem stattete die Eintracht die bisher vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Nationalspielerin Pia-Sophie Wolter (24) fest mit einem Vertrag aus.

Recht großer Umbruch bei der TSG Hoffenheim

Einen recht großen Umbruch im Kader muss der neue Trainer der TSG Hoffenheim meistern. Theodoros Dedes (34) übernahm von Stephan Lerch, der sich jetzt auf den Job als Sportlicher Leiter konzentriert. Neben Sarai Linder verließen etwa auch Olympiasiegerin und Europameisterin Leonie Maier (VfB Stuttgart), Nationalspielerin Paulina Krumbiegel (Juventus Turin), die frühere Torschützenkönigin Nicole Billa (1. FC Köln) und Innenverteidigerin Michaela Specht (Eintracht Frankfurt II) die Kraichgauerinnen. Quasi im "Tausch" mit Billa wechselte Mittelstürmerin Selina Cerci (24) aus Köln nach Hoffenheim, vom SV Werder Bremen kamen Rechtsverteidigerin Michelle Weiß (23) und Mittelfeldspielerin Chiara Hahn (22). Die belgische Nationalspielerin Féli Delacauw (24) kickte zuletzt in den Niederlanden für Fortuna Sittard.

Genau wie vor zwei Jahren bei Elisa Senß wurde Bayer 04 Leverkusen für das zentrale defensive Mittelfeld erneut bei der SGS Essen fündig. Die erst 20 Jahre alte Katharina Piljic erhielt einen Vertrag bis 2026 und soll jetzt auch in Leverkusen in die Fußstapfen der zu Eintracht Frankfurt gewechselten Nationalspielerin treten. Sie erbte deshalb auch die Rückennummer "6" von Elisa Senß. Die Offensive soll Vanessa Haim (27) beleben, die beim Absteiger 1. FC Nürnberg auf sich aufmerksam gemacht hatte. Neuer Cheftrainer bei Bayer 04 ist Roberto Pätzold (45), der die Nachfolge von Robert de Pauw antrat.

SV Werder Bremen: Zwei Zugänge fallen aus

Im Gegensatz zu früheren Jahren ist Katharina Piljic in dieser Saison die einzige Leistungsträgerin, die der überraschende Tabellenvierte SGS Essen ziehen lassen muss. So kann Trainer Markus Högner weiterhin auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. Dazu rückten - typisch Essen - zahlreiche sehr junge Spielerinnen in den Kader auf. Dazu gehören die Juniorinnen-Nationalspielerinnen Paulina Platner (18/zuletzt Eintracht Frankfurt II), Leonie Köpp (17/Borussia Mönchengladbach), Julie Terlinden (17/PSV Wesel-Lackhausen Junioren) sowie - aus der eigenen Jugend - Lany Mia Bäcker (16) und Mailin Tenhagen (16), Enkelin von Ex-Nationalspieler Franz-Josef Tenhagen (VfL Bochum). Dazu kommen noch Paula Flach (21) und Vanessa Fürst (22) vom Absteiger MSV Duisburg, während Jette ter Horst (22) vom Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena nach Essen zurückkehrte.

Nicht vom Glück verfolgt war der SV Werder Bremen, dessen Zugänge Sharon Beck (29/vom 1. FC Köln) und Verena Wieder (24/Bayer 04 Leverkusen) sich jeweils kurz vor dem Saisonende schwer verletzten. Beck erlitt einen Kreuzbandriss, Wieder einen Meniskusriss, so dass beide Angreiferinnen monatelang ausfallen. Ebenfalls neu an der Weser sind Innenverteidigerin Lara Schmidt (24), die Schweizer Nationalspielerin Amira Arfaoui (24/beide vom 1. FC Nürnberg), Außenverteidigerin Caroline Siems (25/Bayer 04 Leverkusen) und Larissa Mühlhaus (21/Hamburger SV), die mit 20 Saisontreffern Torschützenkönigin in der 2. Frauen-Bundesliga wurde.

Giovanna Hoffmann: Aus Freiburg nach Leipzig

Seine zweite Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga nimmt RB Leipzig unter anderem mit dem neuen Trainer Jonas Stephan (32) sowie den Offensivspielerinnen Giovanna Hoffmann (25/SC Freiburg) und Marleen Schimmer (23/1. FC Köln) in Angriff. Aus dem benachbarten Ausland holte Hoffmanns bisheriger Klub aus Freiburg, der interimsweise von Nico Schneck (36) betreut wird (für Theresa Merk, die sich im Mutterschutz befindet), zwei neue Spielerinnen. Die erst 18 Jahre alte Österreicherin Nicole Ojukwu (First Vienna FC 1894) ist für das Mittelfeld eingeplant, die Schweizerin Julia Stierli (27/FC Zürich) für die Abwehr. Erfahrung in der Google Pixel Frauen-Bundesliga bringt schon die von West Ham United ausgeliehene Angreiferin Shekiera Martinez (23/zuvor Eintracht Frankfurt) mit.

Der 1. FC Köln freut sich neben Nicole Billa auch auf deren österreichische Landsfrau Laura Feiersinger (31/AS Rom), die erfahrene polnische Verteidigerin Sylwia Matysik (27/Bayer 04 Leverkusen) sowie Anna-Lena Stolze (24) und die US-Amerikanerin Taylor Ziemer (26), die beide vom niederländischen Meister FC Twente zum FC wechselten.

Von den Zugängen beim Erstligarückkehrer FC Carl Zeiss Jena waren die Defensivspielerinnen Noemi Gentile (24/SC Sand) und Toma Ihlenburg (21/SV Meppen) sowie Angreiferin Anna Margraf (23/CD Sporting Club de Huelva/Spanien) früher schon in der Google Pixel Frauen-Bundesliga am Ball. Neu in Jena ist auch die österreichische U 20-Nationaltorhüterin Mariella El Sherif (19/SK Sturm Graz). Die DFB.de-Transferübersicht vor dem Saisonstart in der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

SV Werder Bremen

Trainer: Thomas Horsch, geb. 20. Oktober 1968 (wie bisher/seit 1. April 2021)

Zugänge: Amira Arfaoui, Lara Schmidt (beide 1. FC Nürnberg), Sharon Beck (1. FC Köln), Diede Lemey (Fortuna Sittard/Niederlande), Larissa Mühlhaus (Hamburger SV), Emöke Pápai (Grashopper Zürich/Schweiz), Caroline Siems, Verena Wieder (beide Bayer 04 Leverkusen), Johanna Wende (1. FC Saarbrücken)

Abgänge: Emilie Bernhardt (1. FFC Turbine Potsdam), Hannah Etzold (1. FC Nürnberg), Chiara Hahn, Michelle Weiß (beide TSG Hoffenheim), Mathilde Janzen (Kristianstads DFF/Schweden), Nina Lührßen (Eintracht Frankfurt), Christin Meyer (Hamburger SV), Guro Pettersen (SF Damaiense/Portugal)

SGS Essen

Trainer: Markus Högner, geb. 26. April 1967, (wie bisher/seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Lany Mia Bäcker, Carlotta Sesjak, Mailin Tenhagen (alle eigene Jugend), Paula Flach, Vanessa Fürst (beide MSV Duisburg), Leonie Köpp (Borussia Mönchengladbach), Pauline Platner (Eintracht Frankfurt), Jette ter Horst (FC Carl Zeiss Jena), Julie Terlinden (PSV Wesel-Lackhausen)

Abgänge: Lena Göppel (SV Meppen), Katharina Piljic (Bayer 04 Leverkusen), Lily Reimöller (Karriere beendet), Melina Walheim, Sandra Walbeck (beide Ziel unbekannt)

Eintracht Frankfurt

Trainer: Niko Arnautis, geb. 1. April 1980, (wie bisher/seit 14. Oktober 2022)

Zugänge: Lina Altenburg (eigene zweite Mannschaft), Nina Lührßen (SV Werder Bremen), Lea Paulick (1. FC Nürnberg), Elisa Senß (Bayer 04 Leverkusen)

Abgänge: Cara Bösl (1. FC Union Berlin), Jonna Brengel (1. FC Nürnberg), Verena Hanshaw (AS Rom/Italien), Hannah Johann (University of North Carolina/USA), Virginia Kirchberger (FK Austria Wien/Österreich), Shekiera Martinez (SC Freiburg)

SC Freiburg

Interimsrainer: Nico Schneck, geb. 6. Oktober 1987, (zuvor Co-Trainer U 16-Juniorinnen DFB/seit 1. Juli 2024) in Vertretung von Theresa Merk (Mutterschutz)

Zugänge: Tessa Blumenberg (VfL Wolfsburg II), Noreen Günnewig (SV Meppen), Shekiera Martinez (Eintracht Frankfurt), Nicole Ojukwu (First Vienna FC/Österreich), Maj Schneider (eigene zweite Mannschaft), Julia Stierli (FC Zürich/Schweiz)

Abgänge: Chiara Bouziane (1. FSV Mainz 05), Kim Fellhauer (Karriere beendet), Giovanna Hoffmann (RB Leipzig), Janina Minge (VfL Wolfsburg), Milla Punsar (FC Honka/Finnland), Judith Steinert (1. FC Union Berlin), Luisa Wensing (SV Gottenheim), Gabrielle Lambert, Muriel Kroflin (beide Ziel unbekannt)

TSG Hoffenheim

Trainer: Theodoros Dedes, geb. 17. Februar 1990, (zuvor Co-Trainer SV Waldhof Mannheim Männer/seit 1. Juli 2024) für Stephan Lerch (jetzt Sportlicher Leiter)

Zugänge: Selina Cerci (1. FC Köln), Féli Delacauw (Fortuna Sittard/Niederlande), Dominika Grabowska (FC Fleury 91/Frankreich), Chiara Hahn, Michelle Weiß (beide (SV Werder Bremen), Sophie Lindner (1. FSV Mainz 05), Jamilla Rankin (Melbourne Victory/Australien), Sara Ritter (SK Brann/Norwegen), Napsugar Sinka (Puskás Akademia FC/Ungarn), Marie Steiner (eigene zweite Mannschaft)

Abgänge: Nicole Billa, Vanessa Leimenstoll (beide 1. FC Köln), Chiara D'Angelo (SKN St. Pölten/Österreich), Paulina Krumbiegel (Juventus Turin/Italien), Sarai Linder (VfL Wolfsburg), Leonie Maier (VfB Stuttgart), Michaela Specht (Eintracht Frankfurt II), Lina von Schrader (RB Leipzig)

FC Carl Zeiss Jena

Trainer: Florian Kästner, geb. 2. Dezember 1998, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Mariella El Sherif (SK Sturm Graz/Österreich), Fiona Gaißer (Louisville Cardinals/USA), Noemi Gentile (SC Sand), Toma Ihlenburg (SV Meppen), Sofie Lehmann (FC Bayern München U 17), Anna Margraf (CD Sporting Club de Huelva/Spanien), Gwen Mummert (UMF Tindastóll/Island)

Abgänge: Any Adam, Mailin Wichmann (beide eigene zweite Mannschaft), Annalena Breitenbach (Karriere beendet), Denise Landmann (SC Sand), Johanna Seifert (Hertha BSC), Jette ter Horst (SGS Essen), Julia Arnold, Stefanie Klug (beide Ziel unbekannt)

1. FC Köln

Trainer: Daniel Weber, geb. 15. Mai 1973, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Nicole Billa, Vanessa Leimenstoll (beide TSG Hoffenheim), Amelie Bohnen (SC Sand), Laura Feiersinger (AS Rom/Italien), Sylwia Matysik (Bayer 04 Leverkusen), Anna-Lena Stolze, Taylor Ziemer (beide FC Twente/Niederlande)

Abgänge: Sharon Beck (SV Werder Bremen), Selina Cerci (TSG Hoffenheim), Marleen Schimmer (RB Leipzig), Sofie Vendelbo (AGF Kvindefodbold/Dänemark), Lena Uebach (Karriere beendet), Manjou Wilde (SC Braga/Portugal), Andrea Gavric, Meike Meßmer (beide Ziel unbekannt)

RB Leipzig

Trainer: Jonas Stephan, geb. 2. Januar 1992, (zuvor Eintracht Braunschweig U 19-Junioren/seit 1. Juli 2024) für Saban Uzun (SV Lafnitz Männer/Österreich)

Zugänge: Giovanna Hoffmann (SC Freiburg), Lou-Ann Joly (Stade de Reims/Frankreich), Marleen Schimmer (1. FC Köln), Lina von Schrader (TSG Hoffenheim)

Abgänge: Korina Janez (1. FC Union Berlin), Mimmi Larsson (Djurgarden IF DFF/Schweden), Gianna Rackow (Vorwärts Spoho Köln)

Bayer 04 Leverkusen

Trainer: Roberto Pätzold, geb. 18. Juli 1979, (zuvor FC Dornbirn Männer, Österreich/seit 1. Juli 2024), für Robert de Pauw (Aston Villa/England)

Zugänge: Ida Daedelow (eigene Jugend), Vanessa Haim (1. FC Nürnberg), Caroline Kehrer (SC Braga/Portugal), Cornelia Kramer (HB Koge/Dänemark), Shen Menglu (Celtic Glasgow/Schottland), Katharina Piljic (SGS Essen), Juliette Vidal (RSC Anderlecht/Belgien)

Abgänge: Clara Fröhlich (1. FC Nürnberg), Cecilie Johansen (AGF Kvindefodbold/Dänemark), Sylwia Matysik (1. FC Köln), Elisa Senß (Eintracht Frankfurt), Caroline Siems, Verena Wieder (beide SV Werder Bremen)

FC Bayern München

Trainer: Alexander Straus, geb. 20. Oktober 1975, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Ena Mahmutovic (MSV Duisburg), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Julia Zigiotti Olme (Brighton & Hove Albion/England)

Abgänge: Jill Baijings (Aston Villa/England), Ines Belloumou (Lazio Rom/Italien), Cecilía Rán Rúnarsdóttir (Inter Mailand/Italien), Erin Nayler (Ziel unbekannt)

1. FFC Turbine Potsdam

Trainer: Marco Gebhardt, geb. 7. Oktober 1972, (wie bisher/seit 1. März 2023)

Zugänge: Emilie Bernhardt (SV Werder Bremen), Marike Dommasch, Emily Lemke, Lesley Lergenmüller (alle eigene zweite Mannschaft), Kornelia Grosicka (SV Meppen), Caroline Krawczyk (BSC Young Boys Frauen/Schweiz), Valentina Limani (Eintracht Frankfurt II), Shahar Nakav (FC Kiryat Gat/Israel), Anna Terstyenyi (Fehervar FC/Ungarn)

Abgänge: Pauline Deutsch (SK Sturm Graz/Österreich), Laura Droz (Standard de Liege/Belgien), Jil Frehse (Borussia Mönchengladbach), Anyssa Ibrahim, Karima Lemire (beide Clube de Albergaria/Portugal), Adrienne Jordan (Fort Lauderdale United/USA), , Bianca Schmidt (Karriere beendet), (Club de)

VfL Wolfurg

Trainer: Tommy Stroot, geb. 24. Dezember 1988, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Ariana Arias (FC Barcelona/Spanien), Lineth Beerensteyn (Juventus Turin/Italien), Karla Brinkmann, Nelly Smolarczyk (beide eigene zweite Mannschaft), Caitin Dijkstra (FC Twente/Niederlande), Justine Kielland (SK Brann/Norwegen), Sarai Linder (TSG Hoffenheim), Janina Minge (SC Freiburg), Luca Papp (Ferencvarosi TC/Ungarn)

Abgänge: Kiara Beck (VfB Stuttgart), Dominique Janssen (Manchester United/England), Lena Oberdorf (FC Bayern München), Ewa Pajor (FC Barcelona/Spanien), Riola Xhemaili (PSV Eindhoven/Niederlande)

Stand: 27. August

[MSPW]