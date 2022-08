Oberdorf sagt ab, Dongus rückt nach

Aufgrund eines grippalen Infektes muss Lena Oberdorf ihre Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen der Frauen-Nationalmannschaft am Samstag (ab 14.45 Uhr, live im ZDF) gegen die Türkei und am kommenden Dienstag (ab 18.30 Uhr, live bei ARD One) gegen Bulgarien absagen. Eine zwischenzeitlich in Betracht gezogene nachträgliche Anreise der Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg macht aufgrund der anhaltenden Beschwerden keinen Sinn.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat Fabienne Dongus von der TSG Hoffenheim nachnominiert.