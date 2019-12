Nuri Sahin hospitiert bei Werders U 17

Mit dem 52-maligen türkischen Nationalspieler Nuri Sahin hat die U 17 des SV Werder Bremen regelmäßig prominenten "Besuch". Beim aktuellen Deutschen Meister 1. FC Köln sorgte U 16-Nationalspieler Justin Diehl schon vor seinem 15. Geburtstag für Aufsehen, bei Vizemeister Borussia Dortmund hat Trainer Sebastian Geppert die Qual der Wahl. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

SV Werder Bremen: Nuri Sahin, Bundesligaprofi beim SV Werder Bremen, hospitiert seit einigen Tagen bei der U 17 der Grün-Weißen, die in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga den dritten Tabellenplatz belegt. "Die Sache hat bereits begonnen", sagt der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler. "Es war eine gemeinsame Entscheidung der Trainer und mir, dass ich die Abläufe im Leistungszentrum kennenlerne. Ich versuche, zwei- bis dreimal im Monat dabei zu sein und bin sehr dankbar, dass ich diese Einblicke bekomme", so der 52-malige türkische Nationalspieler, der die Trainingseinheiten beim Team von U 17-Trainer Christian Brand nutzt, um sich selbst fortzubilden. "Ich bin da, um zu lernen", so Sahin. Mit Christian Brand treffe er dabei auf einen "coolen Typen, der in sich noch den Fußballer trägt", erklärt Nuri Sahin, der einst bei Borussia Dortmund im Alter von nur 16 Jahren bereits sein Profidebüt gegeben hatte. "Im Vergleich zu meiner Zeit ist es ein Riesenunterschied. Damals gab es keine Chips für das Training, keine Headsets. Ich habe noch auf Asche trainiert. Und das, obwohl ich beim BVB war. Das war noch eine ganz andere Zeit", betont der gebürtige Sauerländer.

1. FC Köln: U 16-Nationalspieler Justin Diehl, der am heutigen Mittwoch seinen 15. Geburtstag feiert, sorgt bereits bei der U 17 des 1. FC Köln in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga für Furore. Nach drei Einsätzen für den aktuellen Deutschen Meister hat Diehl bereits zwei Treffer sowie eine Torvorlage (beim jüngsten 3:0-Derbysieg im Topspiel bei Bayer 04 Leverkusen) auf dem Konto. Die von Ex-Profi Markus Daun trainierten Kölner nahmen damit nicht nur erfolgreich Revanche für die bislang einzige Saisonniederlage (0:1 im Hinspiel gegen Bayer 04), sondern bauten den Vorsprung vor dem direkten Konkurrenten um die Endrundenteilnahme auch auf neun Punkte aus. "Es war eine strukturierte, fokussierte und seriöse Leistung", lobte Trainer Daun. Am Samstag (ab 11 Uhr) haben die "Geißböcke" Heimrecht gegen Alemannia Aachen.

Borussia Dortmund: Bei der U 17 von Borussia Dortmund füllt sich nach und nach der Kader. Die beiden Offensivspieler Bradley Fink (nach Rotsperre) und Ken Mata (nach überstandenen Leistenproblemen) trugen sich beim 5:0 (3:0) zum Rückrundenauftakt in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga beim Aufsteiger und Schlusslicht Wuppertaler SV gleich wieder in die Torschützenliste ein. In der Schlussphase gaben der defensive Mittelfeldspieler Mustafa Kourouma (nach einer Knöchelverletzung) und Angreifer Hafani Bouraima (nach Meniskus-OP) jeweils am 14. Spieltag ihr Saisondebüt. Damit steht aktuell nur U 16-Nationalspieler Faroukou Cisse (Verletzung am Sprunggelenk) nicht zur Verfügung. Bereits am Freitag (ab 18.15 Uhr) empfängt die noch unbesiegte Mannschaft von Trainer Sebastian Geppert zum Auftakt der 15. Runde den SC Preußen Münster und will mit dem zwölften Saisonsieg die Tabellenführung weiter festigen. Der Vorsprung vor Rang drei, der im Westen nicht mehr zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigt, beträgt sechs Punkte.

Hannover 96: Die Erfolgsserie der U 17 von Hannover 96 hing in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga im Heimspiel gegen Dynamo Dresden "am seidenen Faden", aber sie hielt. Beim 3:3 (0:3) gegen die Sachsen holte das Team von 96-Trainer Mike Barten einen 0:3-Rückstand auf, blieb dank der Treffer von Bastian Kurth (2) und Joyce Philippe Luyeye-Nkula auch im zehnten Pflichtspiel in Serie unbesiegt. "Wir haben in der ersten Halbzeit die Zweikampfhärte vermissen lassen", so Barten: "Aber nach dem großen Chancenplus in der zweiten Halbzeit war das 3:3 am Ende hochverdient. Selbst über ein 4:3 oder 5:3 hätte sich Dresden nicht beschweren dürfen. Die Jungs haben Unglaubliches geleistet." Am Sonntag (ab 11.30 Uhr) sind die Hannoveraner zum niedersächsischen Duell beim VfL Wolfsburg zu Gast. Dabei kommt es zum Duell der "Remiskönige" der Liga. Der VfL hat bislang sechs Unentschieden auf dem Konto, Hannover 96 sogar schon sieben.

SpVgg Unterhaching: Hochzufrieden zeigte sich Marc Unterberger, U 17-Trainer bei der SpVgg Unterhaching, nach dem 3:2 (2:0)-Heimerfolg in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga gegen den Tabellenvierten FC Augsburg. "Wir sind nicht nur stolz auf das Ergebnis, sondern auch auf die Entwicklung der Mannschaft", so Unterberger. "Wir haben es endlich geschafft, uns für eine gute Leistung gegen eine Spitzenmannschaft mit einem Sieg zu belohnen", lobte der Trainer sein Team nach dem Sprung auf Rang sieben. Immerhin hatten die Augsburger zuvor noch einen 7:1-Kantersieg gegen den aktuellen Staffelsieger FC Bayern München gelandet. "Jetzt wollen wir in Karlsruhe nachlegen", kündigte Unterberger mit Blick auf die Partie beim KSC am Samstag (ab 14 Uhr). Die Badener belegen den ersten Abstiegsplatz, die SpVgg Unterhaching hat sich dagegen schon ein Polster von sieben Punkten vor der Gefahrenzone zugelegt.

VfB Stuttgart: Damit die "Jungen Wilden" des VfB Stuttgart in Zukunft nicht nur sportlich, sondern auch mit praktischem finanziellen Wissen ausgestattet sind, fand im Leistungszentrum der Schwaben bereits zum zweiten Mal ein Workshop zum "Financial Coaching" statt. Der frühere Hockeyprofi Sascha Reinelt und sein Kollege Christos Angelidis von einem Versicherungskonzern leiteten die Veranstaltung, an der die Spieler der U 16 und U 17 des VfB teilnahmen. Im Mittelpunkt des Workshops standen zunächst grundlegende Fragen zum Thema "Finanzen", mit denen Jugendliche auch mit Blick auf eine sinnvolle Vorsorge für die Zukunft konfrontiert sind. Im Verlauf der Veranstaltung wurden schließlich auch Fragen und Herausforderungen thematisiert, vor denen die Jugendlichen ganz speziell im Umfeld des Fußballs und mit Blick auf eine mögliche Profilaufbahn stehen. Dabei ging es vor allem um einen nachhaltigen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und den notwendigen Weitblick, der auch die Zeit nach einer möglichen Karriere in das eigene Handeln mit einbeziehen sollte. Die Jugendlichen nutzten die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen an die Experten zu stellen und eigene Vorstellungen mit den Teamkollegen zu teilen und zu diskutieren. Oliver Otto, Teamleiter Bildung und Erziehung beim VfB Stuttgart, zog ein positives Fazit der rund 90-minütigen Veranstaltung: "Die Säule Leben stellt im Rahmen der ganzheitlichen Ausbildung für unsere Spieler eine Vorbereitung auf die Zukunft dar. Die Jungs bekamen ganz praxisnah wertvolles Wissen vermittelt.“

