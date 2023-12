Bringt den FC Bayern nach nicht einmal zwei Minuten in Führung: Lea Schüller (r.)

Nur Remis: Ajax kontert Bayerns Traumstart

Frühes Tor reicht nicht: Der FC Bayern München ist im dritten Gruppenspiel der Women's Champions League nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Ajax Amsterdam hinausgekommen. Lea Schüller brachte den Deutschen Meister auf dem FC Bayern Campus nach knapp 90 Sekunden in Führung, Chasity Grant (38.) glich kurz vor der Halbzeitpause aus.

Durch das Remis führen die weiter ungeschlagenen Münchnerinnen die Gruppe C mit fünf Punkten an. Die AS Rom und Ajax Amsterdam haben vier Zähler auf dem Konto, Paris Saint-Germain ist nach dem Sieg gegen die Italienerinnen mit drei Punkten auf dem vierten Platz.

2:0 zu Unrecht aberkannt

Angetrieben vom heimischen Publikum machte der FC Bayern von Beginn an Druck und ging gleich mit der ersten Gelegenheit in Führung - eine Co-Produktion der Nationalspielerinnen Sydney Lohmann, Linda Dallmann und Schüller sorgte für das 1:0. Wenig später hätte die Torjägerin beinahe den zweiten Treffer folgen lassen: Nach einer Ecke kam sie völlig freistehend aus zehn Metern zum Schuss, zielte aber zu zentral.

Ajax kam mit der Zeit zwar deutlich besser in die Partie, hatte aber Glück, dass Dallmanns Treffer nach 25 Minuten zu Unrecht zurückgepfiffen wurde. Aus dem Nichts glichen die Gäste aus. Ein langer Diagonalball aus der eigenen Hälfte landete bei Grant, die sich gegen Katharina Naschenweng durchsetzte und den Ball aus spitzem Winkel im langen Eck versenkte.

Kurz nach Wiederanpfiff hätte Ajax die Partie beinahe komplett gedreht, Lily Yohannes setzte ihren Kopfball aber über das Tor (48.). Auf der anderen Seite vergab Georgia Stanway aus aussichtsreicher Position (53.). Die beste Gelegenheit hatte Schüller, die mit einem fulminanten Volleyschuss am Querbalken scheiterte (63.). In der Folge lief der FC Bayern an, kam aber nicht mehr zum erhofften Torerfolg - auch weil Lina Magull (77.) ihren Freistoß über das Tor setzte.

[sid/mha]