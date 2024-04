Nur noch Restkarten: DFB-Pokalfinale der Frauen fast ausverkauft

Für das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln am 9. Mai (ab 16 Uhr, live im ZDF und auf Sky) zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg sind aktuell nur noch wenige Restkarten verfügbar. Ein regelmäßiger Blick in das DFB-Ticketportal lohnt sich für Fans dennoch, da neben dem geöffneten ReSale möglicherweise auch durch rückfließende Kontingente immer wieder vereinzelte Plätze freigeschaltet werden könnten. Darüber hinaus sind noch VIP-Tickets erhältlich.

Die Gesamtkapazität beim DFB-Pokalfinale der Frauen beträgt in diesem Jahr rund 44.000 Plätze.