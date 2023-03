Nur für Mitglieder: Länderspieltrip nach Köln gewinnen!

Am 28. März trifft unser DFB-Team auf die Nachbarn aus Belgien – und du hast die Chance, hautnah dabei zu sein. Der Fan Club Nationalmannschaft verlost rund um das Spiel exklusiv unter seinen Mitgliedern einen Fan-tastic Moment mit Tickets, zwei Übernachtungen sowie An- und Abreise.

Am 27. März, einen Tag vor der Partie, dürfen du und eine Begleitperson deiner Wahl auf dem DFB-Campus in Frankfurt beim Training unserer Nationalmannschaft zuschauen, dabei bekommt ihr einen Einblick in die Arbeit unseres Trainerteams. Bei der Pressekonferenz am Abend in Köln sind außerdem zwei Plätze für euch reserviert.

Zusätzlich spendiert euch der Fan Club die An- und Abreise, den Transfer zwischen Köln und Frankfurt, zwei Übernachtungen sowie zwei Tickets für die Partie gegen Belgien. Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 16. März 2023. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

