Nur ein Sieg hilft gegen Belgien

Es hat schon etwas von einem Endspiel, wenn die U 19-Junioren heute (ab 16 Uhr, live auf DFB-TV) in der Marko Mock Arena in Bremen zu ihrem zweiten Gruppenspiel der 2. EM-Qualifikationsrunde gegen Belgien antreten. Nach dem 2:3 gegen Italien zum Auftakt muss das Team von Trainer Guido Streichsbier gewinnen, will es noch eine Chance auf den Gruppensieg und damit die Qualifikation für die EM-Endrunde in Malta (3. bis 16. Juli 2023) haben.

Belgien trennte sich zum Auftakt 0:0 von Slowenien, das am Dienstag (ab 12 Uhr) auf Platz 11 des Bremer Weserstadions der abschließende Gegner des DFB-Nachwuchses sein wird.

"Die Belgier sind von der individuellen Qualität schwerer als Italien einzuschätzen", sagt Guido Streichsbier. "Natürlich wollen wir dieses Spiel gewinnen, die Gruppe ist wie zu erwarten, sehr eng".