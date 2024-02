Nüsken: "Wir müssen eine Schippe drauflegen"

Am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Heerenveen auf die Niederlande. Das Spiel um Platz drei in der UEFA Women's Nations League ist gleichzeitig ein Finale um das Olympiaticket. Wolfsburgs Nationalspielerin Marina Hegering (33) und FC Chelseas Sjoeke Nüsken (23) sprechen auf DFB.de über die Stimmung in der Mannschaft vor dem Duell sowie über die Leistung der Wolfsburgerin Lena Oberdorf in der 1:2-Niederlage in Frankreich am Freitagabend.

Marina Hegering über...

... die Stimmung in der Mannschaft: Ich glaube, wir sind uns alle der Situation bewusst. Wir haben das Ziel, Olympia. Jeder hat seine Rolle und jeder hat es verdient, so ein Ereignis mitzuerleben. Wir können das alle einordnen und haben uns selbst in diese Situation gebracht. Wir werden uns auf dem Trainingsplatz vorbereiten und physisch und emotional auf das nächste Spiel einstellen. Der Blick und Fokus liegen auf dem nächsten Spiel.

... Lena Oberdorf: Sie ist eine Spielerin, die im zentralen Bereich alles spielen kann. Sie ist ein herausragendes Talent und bringt alle Qualitäten mit, um auf allen Positionen spielen zu können. Aktuell ist sie in einer klasse Phase und wir können uns glücklich schätzen, von dieser zu profitieren.

... den Gegner: Die Holländer sind schlagbar. Sie haben in der Vergangenheit gute Turniere gespielt. Sie sind keine einfache Aufgabe. Vorne haben Sie mit Lineth Beerensteyn eine extrem schnelle Spielerin. Wir sind auf alles vorbereitet und müssen im Spiel hellwach bleiben, um ihnen ihre Stärken zu nehmen. Wir fokussieren uns auf die aktuelle Lage, auf uns selbst und unsere Stärken. Das wird entscheidend sein.

... ihre Verletzung: Ich hatte eine offene Wunde im Mund unterhalb der Lippe. Diese musste mit 2 Stichen genäht werden. Mir geht es soweit gut. Auch auf dem Platz hatte ich keine bewussten Probleme. Es war erst in der Halbzeit so, dass sich das Blatt gewendet hat und ich Kreislaufprobleme bekam. Da hatte ich von mir selbst gesagt, dass es so nicht weiter gehen kann. Ich habe mich heute auf dem Platz aber wieder wohlgefühlt.

Sjoeke Nüsken über...

... die Stimmung in der Mannschaft: Ich denke, dass jede Spielerin anders damit umgeht. Die Enttäuschung ist groß. Wir hatten das Gefühl, dass in der Partie viel mehr drin war. Doch wir haben es analysiert und abgehackt. Unser Fokus liegt auf dem nächsten Spiel. Wir sind alle hoch motiviert und haben den Traum, bei Olympia dabei zu sein.

... Lena Oberdorf: Wir standen defensiv kompakt und haben das Zentrum zugemacht. Generell war es in der ersten Phase schwierig für uns, Akzente nach vorne zu setzen. Der Weg von hinten nach vorne war relativ weit. Deshalb war es wichtig, dass wir in der zweiten Halbzeit uns mehr nach vorne bewegt haben.

... den Gegner: Die mentale Ebene wird eine große Rolle spielen. Wir müssen von Anfang an da sein. Wir müssen eine Schippe drauflegen und hoffen auf jede Unterstützung der Fans bei diesem entscheidenden Spiel.

[dfb]