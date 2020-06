Nüsken erleidet Außenbandriss im Knie

U 20-Nationalspielerin Sjoeke Nüsken vom 1. FFC Frankfurt hat sich am Samstag im Spiel der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gegen den MSV Duisburg (5:1) einen Riss des Außenbandes am rechten Knie zugezogen und fällt damit bis Saisonende aus. Das ergab eine MRT-Untersuchung am heutigen Sonntag.

"Ein teuer bezahlter Sieg gegen Duisburg und eine ganz bittere Nachricht für Sjoeke und uns", erklärt FFC-Manager Siegfried Dietrich. "Wir wünschen ihr gute und schnelle Genesung, damit sie nach der Heilung die nächsten Schritte ihrer starken Entwicklung gehen kann".