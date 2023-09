Guttenberger: "Werden alles geben, um uns in der Bundesliga durchzusetzen"

Nürnbergs Guttenberger: "Jedes Spiel wird ein Kampf"

Endlich geht es wieder los! Die neue Saison der Google Pixel Frauen-Bundesliga startet am 15. September (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) mit dem Duell zwischen dem SC Freiburg und Titelverteidiger FC Bayern München. DFB.de stellt bis dahin jeden Tag eine Mannschaft vor. Heute: der 1. FC Nürnberg und Mittelfeldspielerin Luisa Guttenberger (24).

"Nach einer intensiven Vorbereitung geht es nun in ein paar Tagen endlich los mit der neuen Saison. Für einen Aufsteiger wie uns heißt das natürlich erst einmal viel Neues. Uns erwarten andere Gegner, neue Stadien und ein ganz anderes sportliches Niveau. Die Google Pixel Frauen-Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt - eine Liga, in der jede spielen möchte. Und in genau dieser Liga sind wir jetzt auch zuhause, und darauf sind wir stolz und freuen uns sehr.

Ein ganz besonderes Highlight für uns als Team ist es, die Saison auch mit einem Heimspiel im Max-Morlock-Stadion, vor unseren Fans in einem traditionsreichen Stadion beginnen zu dürfen. Dass wir im Max-Morlock-Stadion spielen, zeigt nicht nur, was für ein Stellenwert der Frauenfußball beim 1. FC Nürnberg genießt. Es zeigt auch, was der Standort Nürnberg für den Frauenfußball bedeutet.

"Unser Ziel ist der Klassenerhalt"

Jedes Heimspiel wird ein absolutes Highlight werden und ich bin mir sicher, dass sich auch die gegnerischen Mannschaften auf eine tolle Atmosphäre freuen dürfen. Denn in so einem Stadion spielt man nicht alle Tage - umso schöner, dass dort jetzt Begegnungen der Google Pixel Frauen-Bundesliga austragen werden.

Unser Ziel für die neue Saison ist klar der Klassenerhalt. Da gilt es für uns, positiv in die Saison zu starten. Jedes Spiel wird eine Herausforderung werden, jedes Spiel wird ein Kampf werden, aber darauf sind wir vorbereitet und werden alles geben, um uns in der Bundesliga durchzusetzen und uns langfristig dort zu etablieren.

Wir haben sowohl die sportliche Qualität als auch einen Verein mit all seinen Fans, der komplett hinter uns steht, wenn wir das Abenteuer angehen. Mit dieser Kombination bin ich guter Dinge, dass wir am Ende der Saison genügend Punkte haben, um zwei Teams hinter uns zu lassen.

"Mit einem guten Gefühl in die Saison starten"

Direkt am ersten Spieltag erwartet uns mit Bremen eine sehr erfahrene und qualitativ hochwertig besetzte Mannschaft, die uns alles abverlangen wird. Der SV Werder hat sich nach dem Aufstieg vor ein paar Jahren nun in der Bundesliga etabliert und hat für diese Saison wieder ein starkes Team geformt. Nichtsdestotrotz gehen wir in dieses Spiel mit dem klaren Ziel, Punkte zu sammeln. Punkte die wichtig sind, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen.

Wichtig für uns ist es, mit einem guten Gefühl in die Saison zu starten und unsere ersten Erfahrungen in der neuen Spielklasse zu machen. Es bleibt nicht viel Zeit zum Akklimatisieren. Denn jedes Wochenende warten neue Herausforderungen auf uns. Aber wir sind bereit, nun endlich in die neue Saison zu starten und freuen uns einfach riesig, dass es in ein paar Tagen losgeht."

Trotz aller Euphorie und Vorfreude auf die Google Pixel Frauen-Bundesliga lief das erste Pflichtspiel für die Frauen des 1. FC Nürnberg nicht gut. In der zweiten Runde des DFB-Pokals gab es am Samstag ein 0:1 beim Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena. Luisa Guttenberger wurde erst kurz vor Schluss eingewechselt und konnte die Niederlage nicht mehr verhindern. Nun soll die Wiedergutmachung am Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport) gegen den SV Werder Bremen gelingen.

