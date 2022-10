Nürnbergs Achtelfinale im Max-Morlock-Stadion

Pokalhighlight in Nürnberg: Erstmals in der Geschichte des Vereins tragen die "Club"-Frauen ein Heimspiel im Max-Morlock-Stadion aus. Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfängt der 1. FC Nürnberg den Seriensieger VfL Wolfsburg. Anstoß der Partie ist am Sonntag, 20. November, um 14 Uhr. Ab sofort können Tickets für das Spiel im Achteck erworben werden.

In der zweiten Runde hatte sich der 1. FC Nürnberg beim Regionalligisten aus Karlsruhe mit 2:1 durchgesetzt, dem VfL Wolfsburg gelang ein 8:2 gegen den Zweitligisten aus Gütersloh. Nun treffen beide Mannschaften im Achtelfinale des DFB-Pokals vor einzigartiger Kulisse aufeinander. Tickets für die Partie können sich Fans ab sofort im Online-Ticketshop sichern. Karten gibt es für die komplette Haupttribüne sowie die Unterränge der Nordkurve (Stehplätze) und der Gegengerade. Sitzplätze können im Normalpreis für 12 Euro (Ermäßigt 10 Euro, Kind 7 Euro) erworben werden, Stehplätze gibt es ab 7 Euro (ermäßigt 6 Euro, Kind 5 Euro).

Tickets sind im Online-Ticketshop, im Ticketshop am Valznerweiher, im ClubHaus, im Service-Center am Max-Morlock-Stadion und telefonisch unter 0911/94079888 erhältlich.

[ag]