Nowotny, Klinsmann, Rehmer und Stielike beim Fan Club-Radio

Für den anstehenden Länderspiel-Tripleheader bekommt unser Fan Club-Radio prominenten Besuch. Gegen die Tschechische Republik am 11. November freut sich unser Moderatoren-Trio um Maik Nöcker, Jonas Frank und Patric Seibel über die Analysen von Ex-Nationalspieler Jens Nowotny. Gegen die Ukraine am 14. November sind der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann und der 35-malige Nationalspieler Marko Rehmer zu Gast. Die Begegnung mit Spanien am 17. November begleitet Europa- und Vizeweltmeister Uli Stielike.

Wie immer streamt unser Fan Club-Radio live über Facebook und auf laut.fm. Bei den ersten beiden Partien ab 20.30 Uhr. Gegen Spanien sogar schon ab 20.20 Uhr. Außerdem wird unser Moderatoren-Team bei den Nations-League-Spielen am 14. und 17. November von Ruth Hofmann unterstützt. Gegen die Tschechische Republik wird Fan Club-Betreuer Andreas Erbel hinzugeschaltet.

Das Fan Club-Radio bietet die ideale Ergänzung zum TV-Bild. Jeder Zuhörer kann via Facebook mitdiskutieren, Fragen stellen und das Programm mitgestalten. Unser Moderatoren-Trio freut sich über eure Expertisen und bringt sie gerne in der Sendung unter.