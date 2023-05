#nostereotypes – mit kompetenzz und DFB für eine klischeefreie Sportkultur

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Mit "Klischeefrei im Sport – no stereotypes“ startet im Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. (kompetenzz) ein neues Projekt mit dem Ziel, eine klischeefreie Sportkultur zu fördern und die Entwicklungsmöglichkeiten und Teilhabe von Menschen aller Geschlechter am (Spitzen-)Sport nachhaltig zu stärken. In Kooperation mit dem Deutschen Fußball-Bund e. V. (DFB) nimmt das Projekt 2023, dem Jahr der Weltmeisterschaft, den Fußball der Frauen in den Fokus.

Sport verbindet Menschen und vermittelt Werte wie Toleranz und Fairness. Es ist vor allem der Fußball, der Menschen in Deutschland und weltweit begeistert. Gemeinsames Ziel von kompetenzz und DFB ist deshalb, mit praxisorientierten Angeboten und medialer Aufklärungsarbeit Klischeefreiheit im Fußball sowie in Verbandsstrukturen zu fördern und den Mädchen- und Frauenfußball nachhaltig zu stärken.

Prof. Barbara Schwarze, Vorsitzende des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. begrüßt die Kooperation mit dem DFB im Rahmen des Projekts "Klischeefrei im Sport – no stereotypes“: "Auch im Sport begrenzen Geschlechterklischees die individuelle Entfaltung von Talenten und Potenzialen. Gemeinsam mit dem DFB wollen wir mehr Chancengerechtigkeit und Klischeefreiheit in den Fußball bringen, eine klischeefreie Sportkultur fördern und starke Vorbilder sowie Unterstützer*innen sichtbar machen.“

Die Popularität des Frauen- und Mädchenfußballs ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen: Für das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg am 18. Mai im Rhein-Energie-Stadion in Köln wurden bereits über 35.000 Tickets verkauft.

Célia Šašić, DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität sowie Schirmherrin des Projekts, sieht in der Stärkung des Mädchen- und Frauenfußballs, der Sichtbarkeit von Frauen im DFB und dessen Gremien sowie im Themenbereich Diversity wichtige Schwerpunkte für die Zukunft: "Unsere Schwerpunkte für die Zukunft sind Vielfalt und Chancengerechtigkeit. Wir wollen den Mädchen- und Frauenfußball stärken, die Sichtbarkeit von Frauen im DFB und dessen Gremien erhöhen sowie gleiche Ausbildungs- und Entwicklungschancen für alle Talente ermöglichen. Das Projekt leistet dabei einen wichtigen Beitrag.“

Zum Hintergrund

Sport hat eine große gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Es zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede hinsichtlich der Teilhabe der Geschlechter am (Spitzen-)Sport sowie weitere strukturelle Ungleichheiten, beispielsweise im Hinblick auf Trainings- und Spielbedingungen, die Geschlechterverteilung in Gremien und Führungspositionen der Sportverbände sowie die Sportberichterstattung. Im Rahmen der Kooperation entwickeln kompetenzz und DFB gemeinsam ein passgenaues Praxis- und Informationsangebot für Sportverantwortliche im Haupt- und Ehrenamt. Gleichzeitig soll mit den Angeboten ein Beitrag zur klischeefreien Medienberichterstattung geleistet werden, um insbesondere für junge Menschen starke Vorbilder sichtbar zu machen.

Zentrale Informationsplattform des Projekts ist die Website www.klischeefrei-sport.de

"Klischeefrei im Sport – no stereotypes“ wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Über das Projekt

Das Projekt "Klischeefrei im Sport – no stereotypes“ richtet den Fokus auf Chancengerechtigkeit und die Gleichstellung der Geschlechter im Sport. Ziel ist, mit praxisorientierten Angeboten und medialer Aufklärungsarbeit die Entwicklungsmöglichkeiten und Teilhabe aller Menschen am (Spitzen-)Sport nachhaltig zu stärken und eine klischeefreie Sportberichterstattung zu fördern. Im Jahr 2023 liegt der Fokus auf der Sportart Fußball und der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußballbund (DFB). Ab 2024, dem Jahr der Olympischen Sommerspiele in Frankreich, werden auch viele weitere Sportarten in den Blick genommen.

Das Praxis- und Informationsangebot zur Förderung einer klischeefreien Sportkultur wird gemeinsam mit und für die Zielgruppe Deutsche Sportverbände entwickelt, d.h. für beruflich Beschäftigte in Sportverbänden im Spitzen- und Breitensport sowie auch die ehrenamtlich Engagierten, zum Beispiel Trainer*innen. Des Weiteren richtet sich das Projekt an Medienschaffende, Journalist*innen und Sponsor*innen.

Um das Projektziel zu erreichen, werden folgende Aktivitäten systematisch miteinander verknüpft:

Sichtbarkeit von Vorbildern und guten Beispielen erhöhen

von Vorbildern und guten Beispielen erhöhen Sensibilisierung durch Daten und Fakten

durch Daten und Fakten Diskurs unterstützen über Social Media, Veranstaltungen und Workshops

unterstützen über Social Media, Veranstaltungen und Workshops Akzeptanz schaffen durch unterstützendes Marketing

Laufzeit: 01.03.2023 - 31.10.2025

Förderung: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Website: www.klischeefrei-sport.de

Über den DFB: "Strategie Frauen im Fußball FF27>>“

Mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern und rund 24.000 Vereinen ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt.

Im Dezember 2021 hat das DFB-Präsidium vier Hauptziele für die "Strategie Frauen im Fußball FF27>>" verabschiedet. Auf Grundlage dieses Beschlusses wurde weiter an der Strategie und Entwicklung entsprechender Maßnahmen zum Erreichen dieser Ziele gearbeitet.

Die Strategie soll Grundlage für das Handeln auf allen Ebenen des Fußballs (DFB, Regional- und Landesverbände) sein und umfasst alle Bereiche des weiblichen Fußballs: von den Amateurinnen über die Bundesligen bis zu den Nationalmannschaften, von der Basisarbeit, der Kommunikation, dem Marketing, dem Trainer*innenwesen bis hin zur Talentförderung sowie Frauen im Haupt- und Ehrenamt im DFB.

Die konkreten Ziele sind:

Die Nationalmannschaften und die Vereine der Frauen-Bundesliga haben internationale Titel gewonnen,

die Anzahl von aktiven Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen hat sich um 25 Prozent erhöht,

die mediale Reichweite des Frauenfußballs über alle Plattformen hinweg hat sich verdoppelt und

der Frauenanteil in Gremien und hauptamtlichen Führungsebenen des DFB beträgt mindestens 30 Prozent.

Weitere Informationen zu den Zielen und dem erarbeiteten Maßnahmenplan finden sich in der Broschüre zur "Strategie Frauen im Fußball FF27>>".

Über das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.

Das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. (kompetenzz) ist Deutschlands wichtigster Zusammenschluss zur Förderung von Chancengleichheit und Vielfalt in Wirtschaft, Gesellschaft und technologischer Entwicklung. kompetenzz bringt Menschen zusammen und initiiert richtungsweisende bundes-, landesweite und regionale Projekte und Dialogprozesse. Für die Arbeit von kompetenzz stehen die bundesweiten Projekte Girls'Day – Mädchen-Zukunftstag, Boys'Day – Jungen-Zukunftstag, Zukunftswerkstatt Kommunen, die Initiative Klischeefrei sowie das Metavorhaben "Innovative Frauen im Fokus“ (meta-IFiF) und die Plattform #InnovativeFrauen. Die Projekte und Kampagnen wirken auch international als Vorbild, so gibt es den Girls'Day oder ähnliche Aktionen mittlerweile in 30 Ländern innerhalb und außerhalb Europas.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.kompetenzz.de

