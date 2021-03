Nordmazedonien-Quiz in der Fan Club-App

Am Mittwoch bestreitet unser DFB-Team zum ersten Mal ein Länderspiel gegen Nordmazedonien (ab 20.45 Uhr, live auf RTL). Bevor es in Duisburg losgeht, solltest du dich gebührend auf den kommenden Gegner vorbereiten. Und was wäre dafür besser geeignet als das brandneue Nordmazedonien-Quiz in der Fan Club-App? Hier warten zehn Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten auf dich.

Aber verschwendet keine Zeit – nach 15 Sekunden muss die Antwort eingeloggt sein. Bei Unsicherheiten helfen euch vier Joker aus. Mit eurem Highscore könnt ihr nach dem Quiz vergleichen, wie ihr gegen andere Fans der Nationalmannschaft abschneidet.

Die Fan Club-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Erhältlich ist sie sowohl im Google Play Store als auch im iTunes-App Store.

[jh]