Nordic Cup: Remis gegen Norwegen

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat sich im zweiten Spiel beim Nordic Cup ein Remis erkämpft. Nach dem Sieg zum Auftakt gegen Dänemark rang das Team von Trainer Marcel Loosveld Gastgeber Norwegen in Sandefjord ein 2:2 (1:1) ab und bleibt damit Tabellenführer des Vier-Nationen-Turniers, das der Härtetest für die WM-Qualifikation im Oktober ist.

Die deutsche Auswahl ging durch Lukas Sepp (5.) früh in Führung, kassierte jedoch noch vor der Halbzeitpause den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit spielten die Norweger deutlich besser und zwangen Torhüter Pavlos Wiegels zu einigen Glanzparaden - beim Führungstreffer der Skandinavier in der 26. Minute war aber auch er machtlos. Kurz vor Schluss gelang Fouad Aghnima (38.) der umjubelte Ausgleichstreffer für das DFB-Team.

Am Freitag (ab 16 Uhr) folgt das letzte Gruppenspiel gegen Schweden, bevor am Samstag noch ein Platzierungsspiel ansteht. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden live auf DFB-TV übertragen.