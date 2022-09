Nordic Cup: DFB-Auswahl siegt zum Auftakt

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel beim Nordic Cup gegen Dänemark 6:4 (1:1) gewonnen. Erfolgreichster Schütze für die DFB-Auswahl war Muhammet Sözer mit drei Treffern (25., 32., 36.), außerdem trafen Debütant Luis Guilherme Drees Rodrigues (14.), Fabian Schulz (23.) und Gabriel Francisco de Oliveira Costa (27.) für das Team von Trainer Marcel Loosveld, das sich nach einer konzentrierten Mannschaftsleistung mit dem verdienten Sieg belohnte.

Bereits am morgigen Mittwoch (ab 14.30 Uhr) kommt es zum Duell mit den norwegischen Gastgebern. Der dritten Partie am Freitag, 16. September (ab 16 Uhr), gegen Schweden folgt am Samstag, 17. September (ab 13.30 oder 16 Uhr), noch ein Platzierungsspiel. Alle kommenden Spiele mit deutscher Beteiligung werden live auf DFB-TV übertragen. Das Vier-Nationen-Turnier in Norwegen gilt als wichtiger Härtetest für die im Oktober anstehende WM-Qualifikation.