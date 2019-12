Norbert Eder mit 63 Jahren verstorben

Der frühere deutsche Nationalspieler Norbert Eder ist tot. Der ehemalige Abwehrspieler des 1. FC Nürnberg und von Bayern München starb am vergangenen Samstag wenige Tage vor seinem 64. Geburtstag nach schwerer Krankheit.

Eders größter Erfolg war der Einzug mit der Nationalmannschaft ins WM-Finale 1986, das gegen Argentinien um Diego Maradona knapp 2:3 verloren wurde. In Mexiko stand Eder in allen Partien in der Startelf und absolvierte dort sieben seiner insgesamt neun Länderspiele. 1984 wechselte er nach rund zehn Jahren beim FCN nach München und gewann mit den Bayern dreimal die Deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal.

[sid/dfb]