Nora Häuptle ist neue Trainerin des SC Sand

Die Schweizerin Nora Häuptle wird neue Trainerin des SC Sand aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Die 37-Jährige ist derzeit noch Trainerin des Schweizer U 19-Nationalteams der Frauen und wird diese Funktion noch bis zu den Länderspielen im September parallel ausführen.

"Die Verantwortlichen des SC Sand haben mir signalisiert, dass sie mich unbedingt wollen", sagt Häuptle, die nach fünf Jahren den Schweizerischen Fußballverband (SFV) verlassen wird. "In dieser neuen Tätigkeit kann ich meine Erfahrungen aus der Talententwicklung beim SFV hervorragend einbringen und etwas Neues gestalten. Ich freue mich auf diese Aufgabe und bin gleichzeitig sehr dankbar für eine erfolgreiche und lehrreiche Zeit beim Schweizerischen Fußballverband."

"Uns ist gelungen, unsere Wunschtrainerin zu verpflichten"

"Mit Nora Häuptle ist es uns gelungen, unsere Wunschtrainerin zu verpflichten", sagt der Geschäftsführende Vorstand und SC-Manager Gerald Jungmann. "Nach mehreren intensiven Gesprächen wussten wir, sie ist die ideale Trainerin für den SC Sand und eine Bereicherung nicht nur für das Bundesliga-Team, sondern für den gesamten Verein. Ich bin davon überzeugt, dass sie die Mannschaft weiterentwickeln wird."

Nora Häuptle wird in der kommenden Spielzeit die einzige Trainerin in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sein und ist zudem die erste Schweizerin, die einen Bundesligisten an der Seitenlinie als Cheftrainerin betreut. Zum Ligauftakt trifft Häuptle mit Sand am 6. September (ab 14 Uhr) auf Vizemeister Bayern München.