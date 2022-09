NOFV sucht Sachbearbeiter*in für den Bereich Finanzen (m/w/d)

Der Nordostdeutsche Fußballverband e.V. (NOFV) sucht zum 1. Januar 2023 einen Sachbearbeiter (m/w/d) in Teilzeit (20 Wochenstunden) für den Bereich Finanzen. Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet.

Der NOFV, einer von fünf Regionalverbänden im DFB, bietet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Umfeld. Unser Büro befindet sich auf dem Gelände des Sportforums Hohenschönhausen in der Fritz-Lesch-Straße 38 in 13053 Berlin.

Zu den Aufgaben gehören:

Sachbearbeitung des Zahlungsverkehrs und Mahnverfahrens

Überweisungen

Rechnungsstellung

Anforderungen:

kaufmännische Ausbildung wünschenswert

sicherer Umgang mit MS Office

eigenverantwortliche Arbeitsweise

Kommunikationsfähigkeit und Serviceorientierung

Bei Interesse senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 30. September, unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen, an den Nordostdeutschen Fußballverband, Fritz-Lesch-Straße 38, 13053 Berlin oder per Mail an sekretariat@nofv-online.de .

[nofv]