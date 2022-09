NOFV sucht eine*n Geschäftsführer*in (m/w/d)

Der Nordostdeutsche Fußballverband e.V. (NOFV) sucht zur Neubesetzung aufgrund des Eintritts in den Ruhestand zum 1. Juni 2023 einen Geschäftsführer (m/w/d) in Vollzeit (40 Wochenstunden). Eine Einarbeitungszeit ab März 2023 wäre wünschenswert.

Der NOFV, einer von fünf Regionalverbänden im DFB, bietet eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Umfeld. Unser Büro befindet sich auf dem Gelände des Sportforums Hohenschönhausen in der Fritz-Lesch-Straße 38 in 13053 Berlin.

Die Tätigkeiten umfassen:

Fachliche und organisatorische Gesamtverantwortung als Leiter des Geschäftsbetriebes

Unterstützung des Präsidiums bei der Führung und Perspektivplanung des Verbandes

Stimmberechtigtes Mitglied im geschäftsführenden Präsidium und Präsidium

Unterstützung des Präsidiums und des Schatzmeisters durch Überwachung und Organisation der Beschlussumsetzung

Unterstützung des Präsidiums in operativen Tätigkeiten und strategischen Entscheidungen

Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden und dem DFB

Verantwortung für Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation des Verbandes gegenüber Institutionen etc.

Sponsorengewinnung und -betreuung

Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern

Vertragswesen

Ihr Profil:

abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre, Sportmanagement, Sportökonomie oder eine vergleichbare Qualifikation (kaufmännische Ausbildung mit entsprechender beruflicher Erfahrung)

nach Möglichkeit Berufserfahrung in einer Leitungstätigkeit

idealerweise Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Gremien

Fußballaffinität mit Kenntnissen der Strukturen des Fußballsports

Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und Arbeit an den Wochenenden

Kommunikationsfähigkeit, Serviceorientierung, Organisationsgeschick, soziale Kompetenz, Eigeninitiative

sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office

Pkw-Führerschein

Wir bieten Ihnen:

nach bestandener Probezeit eine unbefristete Festanstellung

interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet im Bereich des Sports

angenehmes Arbeitsumfeld

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 31. Oktober 2022, unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des möglichen Eintrittstermins, an den Nordostdeutschen Fußballverband, Fritz-Lesch-Straße 38, 13053 Berlin oder per Mail an sekretariat@nofv-online.de .

[nofv]