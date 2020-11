"Nötige Zeit und Ruhe bekommen": Kimmich erfolgreich operiert

Nationalspieler Joshua Kimmich vom Triplesieger FC Bayern München hat sich im 3:2 gewonnenen Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund am vergangenen Samstagabend eine Verletzung am Außenmeniskus des rechten Kniegelenks zugezogen. Der 25 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler und wurde am Sonntag erfolgreich operiert, wie sein Klub mitgeteilt hat.

"Wir sind froh, dass Joshua den Eingriff am gestrigen Sonntag gut überstanden hat", sagt Bundestrainer Joachim Löw gegenüber DFB.de. "Wir wünschen ihm erst mal gute Besserung, aber vor allem eine vollständige Genesung. Er wird uns natürlich in den Nations-League-Spielen gegen die Ukraine und vor allem in Spanien fehlen. Das Wichtigste ist aber, dass er jetzt die nötige Zeit und Ruhe bekommt, wieder komplett zu regenerieren."

Kimmich soll "in einigen Wochen wieder zur Verfügung stehen"

Für den Länderspiel-Dreierpack am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen die Tschechische Republik sowie in den folgenden zwei Nations-League-Begegnungen am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) gegen die Ukraine und am 17. November (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Spanien fehlt Joshua Kimmich ebenso wie Marcel Halstenberg (RB Leipzig) und Thilo Kehrer (Paris Sain-Germain). Ridle Baku (VfL Wolfsburg) ist dafür erstmals Aufgebot berufen worden.

Kimmich hatte sich beim 3:2-Auswärtserfolg des deutschen Rekordmeisters beim BVB in der 34. Minute bei einem Foul an Erling Haaland unglücklich am Knie verletzt. "Wir sind froh, dass Joshua uns voraussichtlich in einigen Wochen wieder zur Verfügung stehen wird", so Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Wir werden ihn bei seiner Reha bestmöglich unterstützen."

[sid/dfb]