Noch Tickets fürs Pokalfinale in Köln sichern

Endlich wieder Zuschauer*innen! Endlich wieder das Fan- und Familienfest! Endlich wieder die vielen Mädchenfußballturniere auf den Vorwiesen! Die Vorfreude auf das diesjährige DFB-Pokalfinale in Köln, das am Samstag (ab 16.45 Uhr) mit seinem abwechslungsreichen Rahmenprogramm ausgetragen wird, ist riesig. Denn nach rund zwei Jahren der Pandemie-Beschränkungen sind wieder Fans zum Highlight im nationalen Vereinsfußball zugelassen. Karten fürs Endspiel sind noch im Vorverkauf über das DFB-Ticketportal sichern via print@home erhältlich.

Sitzplatzkarten der Kategorie 1 sind für 30 Euro (ermäßigt 25 Euro), in der Kategorie 2 für 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) und in der Kategorie 3 für 15 (ermäßigt 10 Euro) erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle drei Kategorien jeweils 8 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten ebenfalls 8 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Tageskassen öffnen Samstag ab 11 Uhr

Am Spieltag sind die Tageskassen 11 und 12 zudem ab 11 Uhr geöffnet, Tickets können dann auch über QR-Codes, die auf den Fan- und Familienfest aushängen, erworben werden.

Ein hochkarätiges Endspiel steht an: Denn nachdem sich der VfL Wolfsburg im Halbfinale beim FC Bayern München 3:1 (1:0) durchgesetzt hat, pocht er zum achten Mal im Folge auf den DFB-Pokalsieg. Gegner wird der 1. FFC Turbine Potsdam sein, der sich bei Bayer 04 Leverkusen im Elfmeterschießen 4:3 durchsetzen konnte.

[as]