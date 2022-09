Noch nie so viele Fans: Rekord in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga

Rekord nach nur zwei Spieltagen: Die ersten beiden Spieltage in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sind absolviert - dabei besuchten 47.238 Zuschauer*innen die ersten zwölf Partien. Das sind schon zu diesem frühen Zeitpunkt so viele Fans wie nach der gesamten Hinrunde in der vergangenen Saison. Eine erste Auswertung zeigt: Ein Trend ist zu erkennen.

Bereits am ersten Spieltag wurde die einstige Bundesliga-Bestmarke von 12.464 Besucher*innen aus der Saison 2013/2014 deutlich übertroffen. Beim Rekordspiel im Deutsche Bank Park zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München sahen 23.200 Fans das Saisoneröffnungsspiel der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Einen Tag später waren es 3217 Fans beim 4:0 von Titelverteidiger VfL Wolfsburg gegen die SGS Essen.

Alle Spiele der zweiten Runde im vierstelligen Bereich

Die Begeisterung zeigte sich auch am zweiten Spieltag: Die Zuschauer*innenzahlen in allen Partien waren vierstellig. Die Begegnung des FC Bayern München mit dem SV Werder Bremen war mit 2500 gar ausverkauft. Ein weiteres Highlight war der Umzug der TSG-Frauen in die PreZero Arena in Sinsheim: 7109 Fans waren bei der Partie zwischen Hoffenheim und Wolfsburg zu Gast. Ein historischer Wert, denn nie zuvor besuchten so viele Zuschauer*innen ein Frauenspiel der TSG Hoffenheim.

Derzeit liegt der aktuelle Besucher*innen-Schnitt bei 3937. Positiv hervorzuheben ist, dass neben den beiden bisherigen Highlightspielen auch bei den anderen Partien eine deutliche Erhöhung gegenüber der Vergangenheit festzustellen war.

[ag]