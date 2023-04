Noch ein Monat bis zum Finale in Köln

Die Finalpaarung steht und das Highlight rückt in greifbare Nähe! Der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg treffen im DFB-Pokalfinale der Frauen bereits in einem Monat, am 18. Mai 2023, aufeinander. An Christi Himmelfahrt kommt es dann zur Neuauflage des Endspiels von 2019, das die Wölfinnen knapp mit 1:0 für sich entschieden. Doch wenn das Endspiel im Kölner Rhein-Energie-Stadion um 16.45 Uhr (live in der ARD und auf Sky) angepfiffen wird, werden die Karten neu gemischt.

Mit dem Einzug ins DFB-Pokalfinale hat der VfL Wolfsburg zum neunten Mal in Folge das Endspiel der Frauen erreicht. Im Duell der beiden deutschen Topklubs beim FC Bayern München setzte sich der amtierende Pokalsieger deutlich mit 5:0 (2:0) durch. Der SC Freiburg steht nach 2019 erst zum zweiten Mal im Finale des DFB-Pokals. Die Mannschaft von Trainerin Theresa Merk setzte sich im Halbfinale beim Zweitligisten und feststehenden Aufsteiger RB Leipzig dank eines Last-Minute-Treffers von Hasret Kayikci mit 1:0 (0:0) durch.

Jetzt Tickets fürs Finale sichern

Tickets für das Highlight im Rhein-Energie-Stadion sind im DFB-Ticketportal erhältlich. Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Stehplätze gibt es für 11 Euro (ermäßigt 9). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind in der Sitzplatzkategorie 3 erhältlich und kosten 8 Euro pro Person (6 Euro im Stehplatzbereich). Gruppentickets sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Los geht es am 18. Mai aber schon viel früher. Ab 11.11 Uhr findet auf den Vorwiesen des Stadions traditionell ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie statt. Spektakuläre Musikacts auf der Bühne, zahlreiche Mitmach- und Infostände sowie Mädchenfußballturniere laden dazu ein, den Pokaltag schon am Vormittag zu beginnen.

Besonderes Pauschalangebot für Vereine

Für Vereine gibt es für das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln ein ganz besonderes Angebot und kann mit einem Trip in die Domstadt verbunden werden. "IQ Incoming" kümmert sich um die komplette Planung der Reise rund um das Event: Fußball, spannende Einblicke in eine lebendige Metropole und spaßige Freizeitaction.

Den Paketpreis gibt es pro Person schon ab 99 Euro! Weitere Informationen zum Angebot gibt es hier.

[ag]